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XVII Международный фестиваль "Послание к Человеку"

15 июня
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15 июня 2007
С 15 по 22 июня 2007 года в Петербурге прошел XVII Международный фестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов "Послание к Человеку". Все минувшие годы фестиваль принимал фильмы в международную часть только на кинопленке. С течением времени все больше неигровых картин, а вслед за ними и игровых, делается на иных носителях. Чтобы не отстать окончательно от развития мирового кинопроцесса, в 2007 году фестиваль включил в отбор картины на видео и на "цифре". Это принципиально новый этап развития фестиваля "Послание к Человеку".
Как говорит его основатель и генеральный директор, известный режиссер-документалист Михаил Литвяков, он опасался, что дирекция окажется "затопленной" работами самодеятельных авторов, снятых чуть ли не на мобильные телефоны. И действительно, было получено немало картин, рассчитанных сугубо "на восприятие самим автором и его компанией". Однако "некоторые из этих произведений все же будут показаны на ночных сеансах — пусть молодые люди посмотрят, чем занимаются их сверстники в мире".
Основные итоги отбора таковы: прислано 1854 фильма из 74 стран, в международный конкурс и конкурс дебютов вошли 24 документальных, 25 короткометражных игровых и 14 анимационных картин. Национальный конкурс "Окно в Россию" состоит из 34 документальных фильмов. Характеризуя тенденции иностранных конкурсных работ, Михаил Литвяков сказал, что много картин на социальную тематику и много фильмов о любви. Относительно формы Литвяков заметил, что "в этом году заметно частое использование личных семейных видеоархивов", а также — "программа нынче больше созерцательно-наблюдательная, чем говорливая".
Что касается российской документалистики — то, по словам Литвякова, было предъявлено много картин о непростой жизни соотечественников, неожиданно значительной оказалась тема войны как таковой и ее неизбывности в памяти, и самом мироощущении людей."Послание к человеку" проходит при финансовой поддержке ФАККа, а также Правительства Петербурга, которое впервые за долгие годы даже увеличило свою часть в бюджете фестиваля.
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