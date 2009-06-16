На Кинорынке все было по «ЧесТноку»

анонс

«Охотник на троллей» и его прокатчик

26 января 2008

По секрету всему свету, всё что видел - расскажу

Ровно 30 лет назад, в новогодние каникулы, на киноэкраны впервые вышел фильм «По секрету всему свету». Истории Дениски и его друзей были признаны настоящим детским блокбастером. За три десятилетия его посмотрели миллионы детей и взрослых.