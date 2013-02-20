Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Телевизионное кино. Начало.

17 июня
Все года

Хроника кино >>
17 июня 1968
В этот день, 17 июня 1968 года была создана первая в стране (СССР) профессиональная организация, которой предписывалась творческая задача — создание телевизионных фильмов. Каждый год творческое объединение "Экран" выпускало на киностудиях системы "Госкино" и на собственных съемочных площадках до 120 одно- и многосерийных художественных фильмов, фильмов-спектаклей, фильмов-балетов, фильмов-опер и музыкальных фильмов-портретов.
В объединении работало около двух тысяч человек: директора картин, ассистенты операторов и звукооператоров, операторы, звукооператоры, художники, монтажники и монтажеры, декораторы и осветители, костюмеры и реквизиторы...
За 20 лет активной деятельности Творческим объединением "Экран" создано более 36 тысяч фильмов всех жанров.

По материалам журнала "Телецентр"
http://www.ostankino.ru
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
Адъютант его превосходительстваБыл месяц майВызываем огонь на себя

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Форсаж 4». Премьера

«Форсаж 4». Премьера

Москву посетили звезды «Форсажа» Вин Дизель, Пол Уокер, Мишель Родригес и Джордана Брюстер. Поводом послужила предстоящая премьера четвертой части.
2 комментария
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Станислав Говорухин
14 июня ушёл из жизни режиссёр Станислав Говорухин.

День рождения >>

Юрий Ваксман
Сергей Гирин
Николай Ерёменко (ст.)
Александра Захарова
Игорь Кашинцев
Пётр Меркурьев
Михаил Морозов
Вадим Цаллати
Дмитрий Шевченко
Ральф Беллами
Игнаци Гоголевский
Михал Жебровский
Грег Киннер
Болеслав Плотницкий
Карел Хёгер
Томас Хэйден Черч
все родившиеся 17 июня >>

Премьеры ТВ

Благими намерениями
16 июня
Россия 1
Вторая жизнь Евы
17 июня
Пятый канал
Коммивояжёр
17 июня
Первый канал
Садовое кольцо
18 июня
Первый канал
Тётя Маша
18 июня
Россия 1
Жги!
19 июня
Первый канал
Олюшка
19 июня
Россия 1
Плакучая ива
20 июня
Россия 1
Холодное танго
22 июня
Россия 1
Бобры
23 июня
Россия 1
Мишель
23 июня
Россия 1

ревью