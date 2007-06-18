18 июня - премьера ситкома "Вся такая внезапная"!

анонс

28 мая 2007 Сатира на экранах СССР На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль". Первый номер сатирического киножурнала стал событием: критика отдельных недостатков партией приветствовалась, а люди специально шли в кино, чтобы не пропустить "премьеру".

19 февраля 2013 «Антикиллер ДК». Премьера 20 ноября в одном из московских кинотеатров состоялась премьера новой картины популярной франшизы нулевых.

9 июля 2007 Пятнадцатый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии "Киношок" 18 сентября в Анапе стартовал пятнадцатый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии "Киношок". В этом году фестиваль отказался от многих законов, которыми прижились за 15 лет его существования.