"Жила-была одна баба". Съемки завершены.

Завершается работа над исторической народной драмой "Жила-была одна баба".
Автор и постановщик Андрей Смирнов
, известный нам по фильму "Белорусский вокзал"
"завязал" с режиссурой 30 лет назад, в 1979, потому что делать то, что просила душа было непозволительно. Некоторые его работы сразу же после съемки отправлялись на полку. Эти сложные взаимоотношения с советской властью отразились в новом фильме Андрея Сергеевича
. "Жила-была одна баба"
- выстраданная история, к которой Смирнов
шел все эти годы.
Действие картины разворачивается в начале XX века, и рассказывает историю одной женщины, Варвары, нелегкая жизнь которой протекает на фоне трагических событий нашей российской истории - революции, голода, раскулачивания, крестьянского восстания эссера Антонова
, безжалостно подавленного большевиками. Варвара, ее играет актриса Дарья Екамасова
, проживает на экране 12 лет, через ее судьбу создатели картины пытаются рассказать историю России, которая в то время была практически полностью крестьянской страной. По мнению режиссера
, уроки истории должны быть усвоены.
В фильме заняты потрясающие актеры - Алексей Серебряков
, Нина Русланова
, Михаил Евланов
, Роман Мадянов
и другие. Также на съемках потрудились и сотни непрофессиональных актеров из Тамбова, Липецка, Мичуринска. "Это кино про странную категорию, называемую "русский народ". Такое горькое, печальное, нелепое осмысление того, как мы живем. Я прочитал сценарий, и сразу же влюбился в него, а потом, познакомившись с автором, влюбился в Андрея Сергеевича",
- сказал о фильме Алексей Серебряков
.
Режиссер Андрей Смирнов
называет фильм "Жила-была одна баба"
главной работой своей жизни.
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