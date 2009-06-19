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"Жила-была одна баба". Съемки завершены.

19 июня
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19 июня 2009
Завершается работа над исторической народной драмой "Жила-была одна баба". Автор и постановщик Андрей Смирнов, известный нам по фильму "Белорусский вокзал" "завязал" с режиссурой 30 лет назад, в 1979, потому что делать то, что просила душа было непозволительно. Некоторые его работы сразу же после съемки отправлялись на полку. Эти сложные взаимоотношения с советской властью отразились в новом фильме Андрея Сергеевича. "Жила-была одна баба" - выстраданная история, к которой Смирнов шел все эти годы.

Действие картины разворачивается в начале XX века, и рассказывает историю одной женщины, Варвары, нелегкая жизнь которой протекает на фоне трагических событий нашей российской истории - революции, голода, раскулачивания, крестьянского восстания эссера Антонова, безжалостно подавленного большевиками. Варвара, ее играет актриса Дарья Екамасова, проживает на экране 12 лет, через ее судьбу создатели картины пытаются рассказать историю России, которая в то время была практически полностью крестьянской страной. По мнению режиссера, уроки истории должны быть усвоены.

В фильме заняты потрясающие актеры - Алексей Серебряков, Нина Русланова, Михаил Евланов, Роман Мадянов и другие. Также на съемках потрудились и сотни непрофессиональных актеров из Тамбова, Липецка, Мичуринска. "Это кино про странную категорию, называемую "русский народ". Такое горькое, печальное, нелепое осмысление того, как мы живем. Я прочитал сценарий, и сразу же влюбился в него, а потом, познакомившись с автором, влюбился в Андрея Сергеевича", - сказал о фильме Алексей Серебряков.

Режиссер Андрей Смирнов называет фильм "Жила-была одна баба" главной работой своей жизни.

Екатерина Визгалова
фото РЕКУН-синема
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персоны
Михаил ЕвлановДарья ЕкамасоваРоман МадяновНина РуслановаАлексей СеребряковАндрей Смирнов
фильмы
Жила-была одна баба

фотографии >>
"Жила-была одна баба". Съемки завершены. фотографии
"Жила-была одна баба". Съемки завершены. фотографии
"Жила-была одна баба". Съемки завершены. фотографии
"Жила-была одна баба". Съемки завершены. фотографии
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№ 4
Яков (Ганновер (Германия))   1.05.2011 - 00:25
Состою лектором общества "Знание" Народ интересуется крестьянсским восстанием на Тамбовщине. Ищу материал для лекции. читать далее>>
№ 3
theatrped (Центральная Россия)   8.09.2009 - 00:06
Согласен с Анной. По сценарию отношение к Антоновщине у Смирнова более неоднозначное, чем это звучит в его интервью. А отношение к русскому народу у режиссера - правдивое. К-сожалению, мы такие... читать далее>>
№ 2
анна (тамбов)   12.07.2009 - 10:49
дорогой александр, сначала нужно хотя бы чуть-чуть знать сценарий фильма, а потом рассуждать, что там говорила ваша бабка. вот когда посмотрите, тогда и судите. а фильм очень сильный. а серебряков там... читать далее>>
№ 1
Александр   27.06.2009 - 11:12
Очередная пакость и ложь про безвинных крестьян, расстрелянных злобными большевиками. Только вот моя бабка, проживавшая в соседней губернии часто рассказывала о зверствах этих антоновских тварей, и как... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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