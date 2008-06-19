ММКФ. День открытия

Москва. 19 июня 2008 года. Киноконцертный зал «Пушкинский».
Церемония открытия 30 юбилейного Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) по традиции, а их здесь много, начинается с красной ковровой дорожки. Из года в год по ней проходят кинозвезды, режиссеры, продюсеры. Одним словом те, кто делает кино, смотрит и любит его – гости кинофестиваля.
Вообще традиций тут придерживаются строго. Можно даже смело сказать, что каждое новое действо и событие на Московском кинофоруме необычайным образом становится его традицией. Несомненно, одной из них является присутствие ярких звезд, еще лучше зарубежных. А если они еще и голливудские! Это значит, праздник удался! В этот раз заокеанскими героями стали веселый и остроумный Уилл Смит с обаятельной Шарлиз Терон.
Фестиваль открывал его несомненный президент Никита Михалков
. Но до этого произошел исторический момент в истории ММКФ. Дело в том, что на самом первом ММКФ 1959 г. «Гран-при» получила картина Сергея Бондарчука
«Судьба человека
». Приз этот на протяжении долгих лет хранился на полках «Мосфильма». И теперь, спустя годы генеральный директор киностудии Карен Шахназаров вернул приз в семью его обладателя. Его получили жена режиссера Ирина Скобцева
и сын Федор Бондарчук
.
Но вернемся к традициям. Приз «За выдающийся вклад в мировой кинематограф» был вручен еще одному зарубежному гостю фестиваля, великому японскому режиссеру Такеси Китано, которому удается в своих фильмах рассказывать истории в традициях своей страны, но одновременно понятные в остальных странах и континентах. Несмотря на это, сам режиссер считает приз не заслуженным и думает, что ему есть к чему стремиться и чему учиться. А происходило действо это под звуки медитационной японской флейты.
Еще одна интересная и приятная для любителей кино новая традиция зародилась на ММКФ относительно недавно. Это присутствие на нем сербского режиссера, «балканского принца», как его еще называют, Эмира Кустурицы. В прошлом году его фильм «Завет» открывал 29 ММКФ, а в этом году он как всегда был оригинален. Во-первых, режиссер привез документальный фильм-шоу о «футбольном боге» и своем друге в лице Диего Марадоны. Кроме этого Кустурица сделал на сцене такое, чего прежде не проделывали режиссеры. Он выступал с зажигательной и веселой песней «Bubamara» композитора Горана Бреговича со своим ансамблем «No Smoking». Напомню, что песня эта звучала в его фильме «Черная кошка, белый кот». Так же, кажется, становится шуточной традицией забота Никиты Михалкова о внешнем виде Эмира Кустурицы. Но последний остается верным своему стилю непричесанной головы и разных балахонов.
Сенсацией открытия 30 ММКФ стала премьера фильма «Хэнкок», ради которого и приехали в Москву исполнители главных ролей Уилл Смит и Шарлиз Терон. Показ проходил в обстановке полной конспирации и слежки за движениями зрителей. Все потому что, официальная премьера на родине фильма, в США, будет только через две недели. Такое на ММКФ происходит впервые, и его организаторы очень гордятся данным фактом. Точнее доверием к Московскому фестивалю. Рассказывать про фильм не буду, так как не досмотрела из-за непопадания его в рамки моих кинематографических пристрастий. Могу сказать лишь то, что это очередная голливудская сказка о супергерое, который не умирает, к тому же летать умеет и людей спасает. Вариант для просмотра в уик-энд с детьми неплохой, но в рамках фестивального кино его представить сложно. Хотя именно он и открыл 30 Московский Международный Кинофестиваль.
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