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Как Алиса Фрейндлих не получила Государственную премию

20 июня
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20 июня 1979
Худсовет "Мосфильма" принял фильм "Служебный роман" весьма благодушно. Даже коллеги-режиссеры, которые в любом новом фильме видят потенциального конкурента, оказались не в силах сдержать свои эмоции. И после тайного голосования все двадцать два члена художественного совета выступили за то, чтобы картине дать первую категорию, что существенно влияло на заработки участвующих в фильме актеров.
Позже, 20-го июня 1979 года с таким же единодушием было принято решение выдвинуть "Служебный роман" на Государственную премию СССР.
Правда, во время обсуждения, кто именно должен войти в списки лауреатов, случилось странное - были награждены все, кроме... исполнительницы главной роли Алисы Фрейндлих. Вот отрывок из стенограммы заседания мосфильмовского начальства от 20 июня 1979 года:
Н. Сизов: «По служебному роману» выдвигаются авторы».
В. Строева: «Рязанов уже получил премию».
Н. Сизов: «Он будет указан только в прессе. Выдвигаем оператора Нахабцева, композитора Петрова, актеров Немоляеву, Басилашвили, Мягкова. А на Фрейндлих эта премия не распространяется. Этот состав мы провентилируем в комитете».

Из интервью Алисы Фрейндлих:
"Тогда, кроме Государственной премии, ничего не было. Случались и вполне абсурдные вещи. Получая мешки зрительских писем после "Служебного романа", я была единственной, кто не получил Государственную премию за этот фильм. Потому что по тогдашнему порядку нельзя было давать награды раньше чем через два года после предыдущей. А у меня уже была премия за театральную роль."
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