ММКФ: А судьи кто? И многое другое…

20 июня – во второй день юбилейного 30 ММКФ
– стартовали конкурсные показы, девятидневный марафон открыли и специальные программы фестиваля. Участников и гостей ММКФ познакомили c жюри, а вечные московские пробки помешали многим добраться до кинотеатров.
Главным событием второго дня ММКФ
стала встреча с членами жюри Основного конкурса. Ирина Розанова, Михаэль Главоггер, Дерек Малькольм и Себастьян Аларкон под предводительством Лив Ульман поделились с журналистами своими взглядами на кино и фестиваль. По мнению музы Ингмара Бергмана, на фестивале уровня ММКФ
должны быть представлены исключительно заметные картины, которые можно показывать многим. «Мы несем ответственность за тех, кого приручили. Я имею в виду зрителей. И если мы станем снимать фильмы для самих себя, мы просто потеряем аудиторию»
, - уточнила Лив Ульман. «А для меня кино – это кино. Оно может быть плохим и хорошим. Я забываю обо всем, когда смотрю какую-нибудь картину. Я плачу, радуюсь, смеюсь как любой зритель, как человек, конечно»
, - разоткровенничалась актриса Ирина Розанова. Известный кинокритик Дерек Малькольм согласился с этим и сказал, что даже будучи членом жюри, он смотрит фильмы как простой зритель. «Поверьте, ведь нет никакой разницы между нами и вами. Критики только должны подробно обосновать свою точку зрения»
,– провозгласил он. Конечно, не обошлось без обсуждения отечественного кинематографа. Председатель жюри оказалась весьма осведомленным человеком в этом вопросе.. Оказалась, что госпожа Ульман с детства знакома с картинами «Дом, в котором я живу» Льва Кулиджанова, «Дама с собачкой» Иосифа Хейфица, а также со многими фильмами Андрея Тарковского и Никиты Михалкова. «Русские фильмы – часть меня. Я видела их еще до того, как стала актрисой. И на всю жизнь запомнила некоторые образы и отдельные кадры из них»
, - призналась актриса. Лив Ульман знакома и с современным российским кино. Последний раз ее поразил фильм «Возвращение» Андрея Звягинцева, который, по ее признанию, она посоветовала бы посмотреть Ингмару Бергману, если бы он был жив. Режиссер Михаэль Главоггер рассказал, что отложил ради участия в жюри Основного конкурса 30 ММКФ работу над двумя картинами. А Себастьян Аларкон также сделал паузу на своей исторической картине. Все вместе члены жюри признались, что очень благодарны организаторам «за почетное приглашение».
Эстафету подхватили члены жюри конкурса «Перспективы» – председатель Янош Сас, Анна Меликян и Стефан Китанов. Венгерский режиссер Сас признался, что главный критерий, по которому он будет судить конкурсные киноленты – искусство. По задумке организаторов, довольно свежий на ММКФ
конкурс «Перспектвы» открывает новые имена и дает шанс молодым начинающим режиссерам. Янош Сас знает о юных дарованиях не понаслышке, так как сам вот уже несколько лет преподает в будапештской киноакадемии, где постоянно сталкивается с молодыми талантами. Председатель жюри «Перспектив» поблагодарил организаторов за оказанное доверие и признался в особой любви к России: «Я вырос на русской культуре, был в Москве много раз, читал Достоевского, знаком с творчеством Высоцкого и других русских актеров и режиссеров. Так что ММКФ – мой родной фестиваль»
. Господин Китанов является директором Софийского международного кинофестиваля, и поэтому ему вдвойне интереснее побывать на московском фестивале. «Я хочу увидеть кино, в котором сочетаются душа и разум. Хороший пример этого – «Русалка» Анны Меликян, которая получила главный приз на нашем фестивале»
, - сказал продюсер. А сама режиссер нашумевшей «Русалки» до этого не имела опыта работы в жюри: «Может быть, поэтому у меня нет никаких критериев при отборе фильма. Я собираюсь просто смотреть кино и голосовать за того, кто мне понравится. Хотя, так как приз всего один, я готовлюсь к тому, что это будет очень тяжелый выбор»
. Поговорили члены жюри и о качествах хорошего режиссера. Единогласный ответ – честность. «Ведь Феллини, Тарковский и ваш президент фестиваля Никита Михалков – все они честные люди»
, - высказался Янош Сас.
Не менее важным событием стало появление в к/т «Художественный» лауреата 30 ММКФ («За вклад в развитие мирового кинематографа») японского режиссера Такеши Китано, который из-за пробок задержался на сорок минут. Кстати, режиссер считает, что такую высокую награду он получил очень рано. А после добавил: «Но тем не менее я очень благодарен организаторам за приглашение»
. Господин Китано с трудом нашел время для приезда в Москву, так как сейчас интенсивно работает над фильмом «Ахиллесова пята», который станет последним в трилогии после «Такешиз» и «Банзай, режиссер!», в которой он хотел бы передать свои чувства и настроения как режиссера. «Я все еще ищу себя. Может все-таки когда-нибудь и приду к чему-нибудь»
, - философски заметил режиссер. Такеши Китано приоткрыл завесу тайну и своей личной жизни. Оказывается, что свободное время режиссер проводит перед телевизором. Завтра в 15.00 маэстро поделиться секретами своего мастерства во ВГИКе в рамках специального мастер-класса.
Еще один известный режиссер (на этот раз итальянский) Джулиано Монтальдо представил свой новый фильм «Демоны Санкт-Петербурга» (Demons of Saint-Petersburg), который рассказывает о жизни Ф.М. Достоевского, из программы «Гала-премьеры». Господин Монтальдо не впервые на ММКФ: здесь он уже получал награду, а также возглавлял жюри. «Достоевский принадлежит всему миру. Именно поэтому я решился взяться за это»
, - продекламировал 78-летний режиссер. Между тем добавил, что идею картины ему изначально предложил Андрей Кончаловский. А также поделился своим впечатлением от Санкт-Петербурга, который он назвал точной копией итальянского Турина.
20 июня начались показы конкурсных картин. А их создатели появлялись в залах пресс-конференций. Первым «защищался» израильский фильм «Для моего отца» (For my father) из Основного конкурса. Картину о трудной судьбе палестинского юноши, решившего стать террористом-смертником, представили режиссер Дрор Захави, исполнительница главной роли Хили Ялон и продюсеры. К сожалению, герой фильма Шреди Ябарин не смог добраться до «Художественного» из-за пробок. «Фильм отражает не только проблемы террора и религии, но и проблему потери и отдаления детей. Мы будем рады, если фильм увидят и в арабских странах. Может, он вызовет какой-нибудь позитивный диалог между нашими общностями»
, - оптимистично заявил режиссер. А для Хили Ялон, израильской телевизионной звезды и певицы, фильм «Для моего отца» стал дебютом в кино.
А вот режиссер фильма «Почти девственница» (Virtually a virgin) из Основного конкурса великий венгерский мастер Петер Бачо так до Москвы и не добрался по причине ухудшения состояния здоровья. Но зато он записал видеообращения с приветствием гостей и участников 30 ММКФ, в котором говорилось, что он «сожалеет о невозможности разделить со зрителями эмоции от просмотра своей картины»
. За него на вопросы о фильме отвечали 18-летняя актриса Юлия Убранковиш и продюсер Габор Каломиста. «Я счастлива, что успела поработать с таким великим режиссером. Он создавал прекрасную атмосферу на площадке»
, - призналась Юлия. Продюсер поддержал юную актрису: «Петер Бачо очень готовился к этой премьере и страстно желал приехать, но не смог. Я надеюсь, что «Почти девственница» не станет его последней картиной»
. Вопрос о проституции в странах ЕС вызвал также широкое обсуждение. В результате которого удалось установить, что госпожа Убранковиш с целью вживания в роль посещала специальную школу перепрофилирования девиц легкого поведения.
А под конец фильм «Под снегом» (Under the snow) из конкурса «Перспективы» представляли режиссеры Кандела Фигуэйра и Майтена Мурузабаль. Девушки сообщили, что очень любят работать вместе, правда, их разделяет достаточно большое расстояние: так как одна живет в Буэнос-Айресе, а другая в Лос-Анджелесе. А также признались в своей любви к американскому кино. «Мы считаем, что кино должно только развлекать»
, - сказала Кандела.
Второй день окончен, но кино только начинается…
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