"Новая Земля": первые награды

анонс

В январе телеканал «Культура» к 85-летию легендарной студии подарил ретроспективу шедевров ХХ века, созданных на «Мосфильме».

15 апреля 2007

Идейная концепция ошибочная, порочная, носит антинародный характер...

В декабре 1966 года состоялась премьера картины в Белом зале Союза кинематографистов. «Рублев» произвел ошеломляющее впечатление. Такой широкой панорамы древнерусской жизни на наших экранах никогда не было.