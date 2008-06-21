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ММКФ: Третьим будешь

21 июня
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21 июня 2008
Субботний день на Московском международном кинофестивале ознаменовался началом внеконкурсного показа российской кинопрограммы, который в честь тридцатилетнего юбилея пройдет с большим размахом — зрители увидят более 120 новых и старых картин отечественного производства. «Чрезвычайно важно, чтобы зритель не терял интереса к своему кинематографу, а следовательно, в результате становился бы двигателем кинематографического процесса», - сказал президент ММКФ Никита Михалков.
21 июня участники и гости фестиваля встречали всемирно известного южнокорейского режиссера Им Квон-тэка. Основатель «корейской новой волны», призер множества фестивалей, в том числе Каннского и Берлинского, вместе с ММКФ, Государственным центральным музеем кино, Корейским Кинофондом подготовил ретроспективу своего творчества, которая будет показана в кинотеатре «Художественный» с 20 по 28 июня 2008 года в рамках 30 ММКФ. В программу вошли 12 самых значительных фильмов маэстро. Режиссер признал, что разница между восточным и западном кино существует в следствие различия культур и менталитета. «Вполне возможно, что мои фильмы не всегда понятны западному зрителю. Но я верю в то, что со временем они все-таки постигнут то, что я хотел сказать», - сказал Им Квон-тэк. При этом режиссер признался, что учился, в основном, на американском и европейском кинематографе, а сегодня для себя отмечает творчество Ким Ки-Дука, который выпускает только «отличные фильмы». А вот советские картины из-за «железного занавеса» корейскому мастеру так и не удалось увидеть, что он собирает в ближайшее время исправить, купив в Москве DVD со знаковыми фильмами СССР. Директор Музея кино Наум Клейман также принял участие в пресс-конференции Им Квон-тэка и призвал участников и гостей 30 ММКФ обязательно познакомиться с творчеством этого «великого режиссера».
Тем временем другой знаменитый режиссер — обладатель приза 30 ММКФ «За вклад в развитие мирового кинематографа» - Такеши Китано делился своими знаниями и навыками со студентами ВГИКа в рамках специального мастер-класса.
На ММКФ продолжаются презентации конкурсных картин. В третий день фестиваля очередь была за командой фильма «Абсурдистан» (Absurdistan) из Основного конкурса, состоящая из режиссера Файта Хэлмера, исполнителей главных ролей Кристины Малеровой и Макса Мауффа, а также оператора Георгия Беридзе. Интернациональная кино-сборная представила фантастический фильм про выдуманную страну, толчком к которому послужила заметка из пяти строк в газете, которую семь лет назад прочитал сам режиссер. Там шла речь об одной турецкой деревушке, где женщины устроили сексуальную «забастовку» своим мужьям из-за перебоев с водой. Вот на таком смешение языков, культур, реальности и выдумки и построена эта картина. «Проблема секса в фильме — одна из острейших. Вот поэтому и надо было найти сексуальных актеров. На поиски молодых времени ушло мало, а вот, чтобы отыскать актеров от 40 до 70 лет с привлекательной внешностью пришлось изрядно попотеть», - признался господин Хэлмер. Молодому актеру Максу Мауффу процесс съемок очень понравился, так как «удалось познакомиться с другой культурой». «Думаю этот фильм универсален, его идею должен понять человек любой национальности», - добавил актер. Для Кристины Малеровой это вообще была первая роль в кино, поэтому у нее, безусловно, остались «только хорошие впечатления». Георгий Беридзе поставил яркую точку в обсуждении фильма, упомянув, что на съемочной площадке все сдружились, не смотря на языковой барьер.
Следующей была команда одного из двух русских фильмов из Основного конкурса — «Райские птицы». Поговорить о картине в к/т «Художественный» прибыла большая делегация: режиссер Роман Балаян, сценарист Рустам Ибрагимбеков, актеры Олег Янковский, Оксана Акиньшина, Андрей Кузичев и Егор Пазенко. «Сегодня 70 процентов населения бывшего СССР, находясь в неблагоприятных материальных условиях, мечтает о возвращении былого прошлого. А остальные 30 процентов, его творческая часть, которая в то время страдала, не хотела бы этого. Мой сценарий как раз о тех людях, которых преследовали», - сказал Рустам Ибрагимбеков. «А меня возбудил сценарий Рустама. Он дал мне ощущение подлинности. Я отнесся к нему как к чему-то реальному, а не вымышленному», - добавил режиссер Балаян. Олег Янковский заявил, что согласился сняться в этом кино, потому что его очень многое связывает с Романом Балаяном после фильма «Полеты во сне и наяву». «Я поверил и в эту картину на подсознательном уровне. Она запала мне в душу. Полной версии я пока не видел, поэтому очень волнуюсь», - признался Янковский. Андрей Кузичев сообщил, что на съемках у Балаяна ему приходилось отключаться от московского ритма, погружаться в сон и плыть по течению, которое задавал режиссер. «Балаян — это не технология, а прорастание кино», - добавил он. «Я безумно счастлив, что Роман Балаян поверил в меня. Мне очень повезло. Съемки у него — приятное времяпрепровождение, а не работа», - сказал еще один актер Егор Пазенко. Олег Янковский также признался, что в работе над своей ролью использовал образы известных русских писателей - Некрасова, Бродского и Максимова, - а также режиссера Сергея Параджанова. «А я большое внимание уделила переживаниям и отношениям людей в эту непростую эпоху», - поделилась со слушателями немногословная в этот день Оксана Акиньшина. На этом презентация «Райских птиц» постепенно подошла к концу.
Но на подходе уже была команда фильма «Рассвет/Закат». Режиссер Валерий Манский, оператор Ирина Шаталова и продюсер Алексей Кучеренко отвечали за неоднозначную картину о Далай Ламе XIV из конкурса «Перспективы». Пока Виталий Манский задерживался в Школе-студии МХАТ, где его дочери вручали диплом, Ирина Шаталова извинилась за технические проблемы, возникшие накануне во время премьерного показа картины. Дело в том, что «Рассвет/Закат» снят в формате HDV, который, как оказалось, очень проблематично демонстрировать в российских кинотеатрах. После прихода Виталия Манского дискуссия разгорелась о перспективах китайско-российской интеграции и многих других мыслях, который высказал Далай Лама в интервью съемочной группе. «Кино, которое не провоцирует дискуссии — не состоялось. Этой мой принцип!», - признался режиссер. Также Виталий Манский признался, что Далай Лама ему очень понравился, поэтому он всячески пытался ретранслировать это в картину. А сам наместник Будды всячески старался играть человека, а не проводника каких-то божественных идей. «Но такое ощущение, что у него это плохо получалось», - добавил продюсер. Задумавшись о вечном, участники фестиваля отправились смотреть очередной фильм.
Третий день завершился, но кино продолжается...
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персоны
Оксана АкиньшинаРоман БалаянГеоргий БеридзеРустам ИбрагимбековАндрей КузичевВиталий МанскийНикита МихалковЕгор ПазенкоСергей ПараджановОлег Янковский
фильмы
Полёты во сне и наявуРайские птицыРассвет / Закат

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