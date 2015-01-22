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"Два билета на дневной сеанс. Для меня и моей.. скво"

23 июня
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23 июня 1987
В июне 1987 года в широкий прокат массовым тиражом выпускается фильм Аллы Суриковой "Человек с бульвара Капуцинов", по сценарию Эдуарда Акопова. За первый год проката фильм посмотрели 50,6 млн. зрителей. Этот фильм положил начало совершенно новому для отечественного кинематографа жанру вестерна. На фестивале "Золотой Дюк" в Одессе фильм получил специальный приз "за достоверное изображение Дикого Запада в диких условиях советского кинопроизводства". А на пороге нового тысячелетия он был признан "Домом Ханжонкова" лучшим фильмом о кино ХХ века, а его участники были награждены медалями братьев Люмьер.
В картине играли лучшие советские артисты - Андрей Миронов (Мистер Фест), Лев Дуров, Олег Табаков, Николай Караченцов, Александра Яковлева, Альберт Филозов, Игорь Кваша и многие другие. К сожалению, роль в этой ленте оказалась последней для Андрея Миронова. Вскоре после съемок Миронов умер. Официального показа картины он не увидел...
Из интервью Аллы Суриковой ("АиФ Суббота-воскресенье"):
"Для меня картина началась с того момента, как я поняла, что мистера Феста — фанатика кинематографа, решившего переустроить мир с помощью «синема», будет играть именно Андрей Миронов. Название картины для нас содержало почти исчерпывающую характеристику главного героя. Именно на парижском бульваре Капуцинов размещался 1-й в мире кинотеатр братьев Люмьер, откуда двинулись по белу свету ретивые и наивные киномиссионеры. В нашем фильме Миронов играет одного из них. Вдохновенно, весело, страстно играет… самого себя. Только в фильме мистер Фест оживает, когда его убивает Черный Джек, а Андрей умер по-настоящему. Это был его последний фильм. Но тогда, жарким летом 1986 г., на берегу Тихой Бухты собралась потрясающая сборная суперзвезд советского кино.
В роли бармена Мак-Кью я видела только Олега Табакова. Да он и сам себя в ней видел. <>
Николай Караченцов сыграл ковбоя Билли Кинга. Помимо всех своих замечательных актерских качеств — удивительной пластичности и музыкальности, он демонстрировал настоящую самоотверженность: во всех трюковых сценах снимался сам, без дублера.<>
На роль Дианы Литлл пробовалось несколько молодых, талантливых актрис. Пробы проходили без основного партнера — Андрей (Миронов)был очень занят. Я смонтировала видеоролик с основными претендентками и показала ему. Он выбрал Сашу Яковлеву.
Игорь Кваша, сыгравший пастора Адамса, не случайно оказался в картине. Ему подвластно то тонкое чувство такта в отношении отрицательного персонажа, когда можно пройти по грани, по острию — и не споткнуться..."
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персоны
Николай КараченцовИгорь КвашаАндрей МироновОлег Табаков
фильмы
Человек с бульвара Капуцинов

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