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XV Международный Фестиваль фестивалей

23 июня
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23 июня 2007
XV Международный Фестиваль фестивалей прошел в Санкт-Петербурге с 23 по 29 июня 2007 года в Доме Кино (Зал Европейского кино), кинотеатрах "Родина", Union, "Дружба", "Бастион" — в городе Кронштадте, и "Авангард" — в Пушкине. Главное событие — собственно "Фестиваль фестивалей" — показ лучших фильмов мира, участников и призеров Международных киносмотров, а также — фаворитов кинопрессы. Кроме этого можно было увидеть "Новое кино России" — прошли показы отечественных картин производства 2006-2007 годов. В секции "Короткий метраж" — фильмы молодых режиссеров мира.
Программа "Специальный показ" была посвящена 95-летию со дня рождения актера Сергея Филиппова. А две "Ретроспективы" — творчеству Рустама Ибрагимбекова, и безвременно ушедшему режиссеру Валерию Огородникову.
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