В московском Доме Кино 24 июня состоялся семинар «Правовые и практические проблемы использования аудиовизуальных произведений в сети Интернет», организованный Гильдией Продюсеров России
совместно с Российской антипиратской организацией (РАПО). Мероприятие вели Генеральный директор Гильдии продюсеров России Юрий Плечев, юридический советник Гильдии продюсеров России, генеральный директор «ФТМ Энтертейнмент» Сергей Семенов и Генеральный директор студии «ТРИТЭ»
Леонид Верещагин. В дискуссии также приняли участие заместитель Генерального директора Киноконцерна «Мосфильм» Светлана Пылева, президент Sony Pictures Russia Михаэль Шлихт, юридический консультант Общественной палаты РФ, член совета директоров холдинга «Настроение» Сергей Бобза и другие представители киноиндустрии.
«Участники семинара обозначили остроту проблемы пиратства в сети интернет и ее губительное влияние на развитие киноиндустрии. Интернет-пиратство наносит огромные убытки не только продюсерам, но и отрасли в целом», - сказал Сергей Семенов. - В этой связи правовое регулирование вопроса является жизненно необходимым. В ряде европейских стран уже действуют соответствующие нормативные акты: Digital Millenium copyright act в США, закон «Творчество и интернет» во Франции, Директива Европейского Союза. Меры по борьбе с Интернет-пиратсвом принимаются и в России (например, судебный процесс против портала Interfilm), однако они являются скорее эпизодическими и требуют закрепления на правовом уровне», - добавил юристконсульт Гильдии продюсеров России.
Зачастую, в отсутствие поддержки от правоохранительных органов, правообладателям приходится самостоятельно разрешать проблемы несанкционированного распространения кинопродукции в интернете путем переговоров с руководствами интернет-порталов, предлагающих фильмы для скачивания, однако при поддержке государства эта работа была бы более эффективной, - отметила Светлана Пылева.
В ходе дискуссии Михаэль Шлихт подчеркнул, что проблема интернет-пиратства, столь очевидная для кинопроизводителей, должна быть с необходимостью донесена до и законодательных органов, принимающих решения.
В продолжение темы, Сергей Бобза отметил, что в настоящее время вопросы авторского права в сети интернет уже обсуждаются на законодательном уровне. Так, в мае Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства РФ обсудил проект концепции совершенствования раздела VII Гражданского кодекса (4-ой части), касающегося результатов интеллектуальной деятельности. В том числе, был затронут вопрос ответственности сервис-провайдеров за размещение в сети интернет результатов интеллектуальной деятельности без согласия правообладателей.
Главный редактор портала «Настоящее кино» Александр Голубчиков обратил внимание присутствующих на то, что «в условиях, когда многие фильмы (особенно классика кинематографа) не представлены в местах продажи DVD, их невозможно посмотреть иначе, как в интернете. И пока нет легального способа получения этих файлов, пользователи будут вынуждены обращаться к нелегальным источникам. Что же касается киноновинок, то здесь необходимо вести переговоры с контент-провайдерами о включении этих картин в пакеты услуг». Кроме того, одним из способов борьбы с интернет-пиратством, по мнению Голубчикова, может стать использование технологий защиты файлов при распространении легального контента в том числе через bit-torrent сети».
Сергей Семенов, со своей стороны, добавил, что Гильдия продюсеров сейчас прорабатывает вопрос создания единого портала - общероссийской библиотеки кинофильмов.
В заключение дискуссии он отметил, что пакет законодательных инициатив, касающихся борьбы с интернет-пиратством, будет вынесен на обсуждение на грядущих парламентских слушаниях в Государственной Думе 25 июня. По итогам слушаний Комитет по культуре предоставит рекомендации в соответствующие комитеты и министерства.
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