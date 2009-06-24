Проблемы пиратства в сети интернет

анонс

13 февраля 2012 Владислав Галкин сыграет Котовского в одноименном сериале Влад Галкин в роли Котовского – это 100% внешнее попадание. Когда мы увидели фотографии молодого Влада и сравнили их с фотографиями Котовского в ранние годы, то сходство было просто потрясающее.

19 февраля 2013 Творческий вечер Юрия Шиллера 11 ноября в Белом зале Дома кино прошел творческий вечер режиссера Юрия Шиллера.

28 мая 2007 Любовь деревенского милиционера В июне 1973 года на экраны вышел фильм Виталия Мельникова "Здравствуй и прощай" - трогательная, милая история о любви деревенского милиционера и многодетной молодой колхозницы (Людмила Зайцева), так и не решившейся покинуть мужа-алкоголика (Михаил Кононов).