ММКФ: «В России кино будут смотреть всегда»

Главным героем этого дня ММКФ стал прибывший накануне в Москву режиссер Питер Гринуэй. Вечером 23 июня знаменитый авангардист своим мастер-классом открыл программу традиционного Медиа Форума в рамках фестиваля. А уже на следующий день вовсю общался с гостями и участниками ММКФ. «Я здесь не для того, чтобы разговаривать о смерти кино, а только с одной целью – показать свой новый VJ-перформанс, мое видение современного кино», - предупредил он. И уже вечером реализовал план: при скоплении тысячи поклонников в GazGallery режиссер представил свой новый мультимедийный проект «Чемоданы Тульса Люпера». Но все же талантливый провокатор не смог обойтись в этот день без своих излюбленных изречений. «Кинематограф мертв, вы напрасно тратите на ММКФ свое время, так как фестивали сейчас никому не нужны. Пора бы давно перейти к более полезным и интересным занятиям. Я приведу пример с динозавром. Если пустить ему пулю в голову в понедельник, то мозг умрет сразу, а вот хвост может болтаться до пятницы. Осталось только решить, когда эта пятница настанет», - с гордостью заявил Питер Гринуэй. Так как рядом с ним в этот момент находился советник по вопросам культуры, науки и образования королевства Нидерландов в России Тимен Каувенаар, который всячески поддерживает Медиа форум, то в качестве подтверждения своих слов он привел в пример Голландию. «Посмотрите, этот человек – представитель самой худшей нации в мире в отношении к кинематографу. Средний голландец ходит в кино один раз в два года. Скоро это распространится по всему миру», - с уверенностью провозгласил талантливый оратор. А господин Каувенаар это подтвердил: «В Голландии сегодня весьма популярны перформансы. Наша страна – свободная территория, где можно развивать свое творчество любого формата». Режиссер также напомнил всем присутствующим, что начинал он свой творческий путь как художник. «Я считаю живопись высшим проявлением визуального искусства. Оно насчитывает более восьми тысячи лет. В то время как кино, бедный родственник живописи, исполнилось лишь 113. Для меня отход к кинематографу – отклонение от основной деятельности. В 90-е годы я понял, что кинематограф исчерпал свой язык. Это совпало с новой технической революцией, которая принесла больше возможностей для реализации проектов. Теперь язык становится богаче. В кино для меня важно изображение», - пояснил он. В рамках пресс-конференции также стало известно о планах режиссера снять фильм про Иисуса Христа: «Ко мне подошла дочь и спросила: «Папа, а почему у Христа два отца?». Я задумался над этим, написал сценарий и собираюсь снять фильм. К сожалению, дочка не сможет его посмотреть до того, как ей исполнится 21 год». Как выяснилось, Гринуэй с большим уважением относится к русской культуре. «Когда я бываю в Москве, меня всегда трогает тот факт, что именно здесь творил Сергей Эйзенштейн, - рассказал он. - Этого режиссера я готов сравнить с самыми великими людьми - с Рембрандтом и Бетховеном».

Общение Питера Гринуэя протекало в рамках представления Медиа Форума на 30 ММКФ. «Тема синтеза современного искусства, кино, театра и новых технологий все больше будоражит сердца не только среди профессионалов, но и молодежи», - заверила всех собравшихся его директор Ольга Шишко. На встрече с журналистами также присутствовали члены жюри конкурсных программ Медиа Форума: Антонио Джеуза, арт-критик и куратор российского фестиваля цифрового искусств «Art Digital», и Билл Мориссон, мастер экспериментального кино, чьи работы входят в собрания музея Гуггенхайма и центра Жоржа Помпиду. Еще один член жюри режиссер Кирилл Серебренников нашел, что ответить на провокационные высказывания своего маститого коллеги: «Мастер-класс Питера Гринуэя был действительно невероятным. Но в российских условиях новые медиа-технологии всегда как-то очень трудно запускаются. У нас все приобретает совсем иные качества. Лично мой интерес к медиа большой, но я бы не рискнул говорить о смерти кинематографа. Стоит упомянуть о смерти его сакрализации. Так как сегодня каждый из нас может достать мобильный телефон и стать режиссером в любую минуту, попасть на фестиваль и сидеть рядом с Питером Гринуэем. И не всегда такая демократичность есть хорошо. Тем не менее, я считаю, что в России кино будут смотреть всегда. Я бы не был столь категоричным», - высказался он.

Московский кинофестиваль встречал в этот день еще одного знаменитого режиссера – Цай Минляня, который приехал вместе со своим молодым коллегой Ли Каншэном. Фильмы этих тайваньских мастеров представлены на 30 ММКФ в рамках программы «Азиатский экстрим». Цай Милянь очень подробно рассказал об историческом развитии тайваньского кинематографа, который, по его словам, достиг рассвета в 1980-х годах. «А сегодня кино Тайваня заметно отличается от китайского своей открытостью. У режиссеров есть свобода действия снимать очень личное кино. В Китае же до сих пор в кино нельзя увидеть сексуальных сцен», - поведал Цай Минлянь.

Картины из конкурсной программы 24 июня характеризовались острой социальной проблематикой. «Однажды в провинции» – еще один из двух фильмов, представленных в Основном конкурсе от России. Оказалось, что картина, повествующая о размеренной жизни глухого провинциального городка, снимали не где-нибудь, а всего лишь в 10 километрах от Москвы – в Подольске. «И лучше не знать жизни местных людей. Это очень страшно и грустно, наводит удручающее впечатление. Такое знание углубляет скорбь», - рассказала режиссер Екатерина Шагалова. Изобразив такую жизнь подмосковных трущоб, режиссер считает, что ничего коренным образом в их укладе не поменяется даже в отдаленной перспективе, пока сами люди этого не захотят. «Ведь сказок и чудес не бывает. Если у этих людей нормальная жизнь – это миф, то все останется на своих местах еще очень долго. Я очень хочу, чтобы люди, которые увидят себя со стороны, это поняли», - пояснила она. Госпожа Шагалова отметила также, что в современном кинематографе, «к сожалению, очень много материалов, созданных дилетантами. Я периодически просматриваю то, что появляется сегодня. В современной кинодраматургии ощущается отсутствие хорошей школы. Так что я открыта ко всему новому и талантливому, но пока больше рассчитываю на свои сценарии», - рассказала Шагалова. Она также сказала, что для нее большая честь быть в конкурсе такого престижного кинофорума, как ММКФ. Она благодарна экспертной комиссии за то, что заметили и выбрали ее картину, чтобы отстаивать честь российского кинематографа. Выяснилось также, что актер Леонид Бичевин до сих пор живет в Подольске и каждый день наблюдает эту увядающую картину, поэтому смог приспособиться к роли. А вот исполнительнице главной роли Юлии Пересильд «психологически было очень тяжело видеть, как живут люди вокруг. Но пришлось к этому привыкнуть, ведь Кате (прим. - Шагаловой) палец в рот не клади». По признанию режиссера, жители Подольска очень тепло встречали съемочную группу и ждут ее скорейшего возвращения.

А исландский фильм «На семи холмах» (Quiet Storm) из Основного конкурса повествует о тяжелом мире подростков. Режиссер картины Гудни Халльдоурсдоттир в двадцать лет сама ушла из дома, «чтобы спасти мир», но через некоторое время поняла, что это не так-то просто. «Мой фильм для тех, кто хочет разобраться в проблемах молодежи. Нельзя закрывать на это глаза. Этот фильм – мое прощение молодым людям. Я считаю, если говорить о проблеме, то она обязательно в скором времени разрешится», - так режиссер объяснила идею своей картины. Госпожа Халльдоурсдоттир также признала, что причина бунтов молодого сообщества скорее в его изолированности от взрослых, чем в социальном расслоении. Актер Атли Рафн Сигурдарсон объявил о своей заинтересованности в этой теме и об изучении книг по психоанализу перед съемками. А актриса Тина Храфнсдоттир призналась, что ее роль основана на личном опыте.

Фильм «Чужая» (Unrelated) из конкурса «Перспективы» от Великобритании представляли режиссер Джоанна Хогг и исполнительница главной роли Кэтрин Ворт. «Я горда тем, что мой первый художественный фильм, который я сняла, сразу приняли в конкурс на ММКФ», - радостно сообщила госпожа Хогг. До этого она работала на телевидении «в контролируемой атмосфере». «Но я не хочу плясать под чужую дудку. Теперь я буду снимать то кино, которое хочу», - добавила она. Джоанна не любит вспоминать о своем телевизионном опыте работы, она упомянула лишь о своем участии в съемках популярного в Соединенном королевстве сериала. А помог перейти ей к режиссуре полнометражных фильмов мини-кризис в личной жизни. «Для меня очень важна свобода. Это мой жизненный опыт», - сказала Джоанна Хогг. А Кэтрин Ворт высказала свою благодарность Джоанне, за то, что та пригласила ее на главную роль. «Хотя этот фильм – начало моей карьеры. Большая честь для меня. Ведь я совсем неизвестная актриса», - скромно поведала она.

Приходите в кино…