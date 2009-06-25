Гильдия продюсеров России на парламентских слушаниях

анонс

1-го сентября 1919 года в Москве при фотокинематографическом отделе Наркомпроса открылась Государственная школа кинематографии. И сразу же, под руководством заведующего школой Владимира Гардина – приступила к постановке учебного фильма "Семь смертных грехов".

25 июня 2007

Пиратский корабль

В 1932 году выходит документальный фильм «Два океана» — итог длительного и трудного путешествия киногруппы — режиссера В.Шнейдерова, операторов М. Трояновского и Я. Купера — вместе с экипажем ледокола «Александр Сибиряков» , который должен был летом 1932 года пройти Северный морской путь в одну навигацию.