Гильдия продюсеров России на парламентских слушаниях

Представители Гильдии продюсеров России 25 июня 2009 года приняли участие в парламентских слушаниях на тему: "Обеспечение развития российской кинематографии в целях формирования ценностных установок, соответствующих интересам российского общества и стратегическим задачам развития страны".
С трибуны Государственной Думы от Гильдии продюсеров России выступили Президент Гильдии Ренат Давлетьяров
и член Правления Гильдии актер и продюсер Алексей Гуськов. «Представленные тезисы являют собой некий плод коллективной работы членов Гильдии, решивших всерьез подойти к парламентским слушаниям для того, чтобы обозначить свою позицию»,
- сказал Давлетьяров.
В своем выступлении Алексей Гуськов
отметил, что в настоящее время киноиндустрия терпит огромные убытки. По разным оценкам, от 20 до 30% кассовых сборов оседает в однозальных кинотеатрах. «Причем с этих денег государство не получает налоги»,
- добавил он. Бороться с этим можно только путем введения единого электронного билета. Когда все кинотеатры будут подключены к единой системе, можно будет получать достоверную информацию о реальных объемах продаж. Эту инициативу поддержал и генеральный директор компании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев. Алексей Гуськов указал и на необходимость государственной поддержки кинотеатров. «В нашей стране сейчас 1 900 залов на 140 млн. населения. Даже в советское время их было значительно больше – 12 000, не считая колхозных, армейских, передвижных экранов», - заявил он. В этой ситуации поддержка кинотеатров является жизненно необходимой. «Государство может поддержать их только одним способом – введением налоговых льгот на ввоз кинооборудования, не производящегося в России», - подчеркнул продюсер.
Выступление Алексея Гуськова продолжил Президент Гильдии продюсеров Ренат Давлетьяров. Он отметил, что отрасль терпит колоссальные убытки и от действий пиратов. «Уже на следующий день после старта проката мы получаем несколько миллионов тиража контрафактных DVD. И с этим сделать ничего нельзя. С этим можно было начинать бороться 10 лет назад, сейчас это бессмысленно», - заявил он. Но если борьба с DVD-пиратами фактически проиграна, этого нельзя допустить в случае с интернет-пиратством. По словам Давлетьярова, здесь стоит опереться на проверенный опыт цивилизованных стран, где провайдеры несут ответственность за размещение на их ресурсах пиратского контента. Одной из дополнительных мер, ограничивающих интернет-пиратов, могло бы стать создание единой базы кинофильмов. Даже при демпинговой ценовой политике, это будет эффектым для развития отрасли, так как доход с продаж будет использоваться для рефинансирования в производство.
О проблеме государственной поддержки кинематографа высказался Председатель Комитета Государственной Думы по культуре Григорий Ивлиев. «В настоящих условиях необходимо отказаться от остаточного принципа финансирования культуры и кино и перейти к проектному и программному финансированию», - заявил Ивлиев. По его мнению, более эффективным принципом финансирования в этой области может стать политика госудасрствееных субсидий. Председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы Евгений Герасимов
добавил, что государственные субсидии должны распространяться не только на кинопроизводство, но и на поддержку проката.
Участники слушаний также высказывались о необходимости продвижения отечественного кино в мировых сетях. Так, специальный представитель Президента РФ по межкультурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
выступил с предложением о формировании пакетов российского кино, с которыми следует выходить на международный рынок. Он также подчеркнул, что необходимо создать единое кино-пространство (в том числе и в таможенной сфере) между Россией и странами СНГ.
По итогам парламенских слушаний всем спикерам было предложено внести свои коррективы в проект пакета рекомендаций Комитета по культуре, которые впоследствии будут направлены в профильные комитеты и министерства с целью дальнейшей разработки соответствующих нормативно-правовых актов.
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