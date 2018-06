ММКФ: Война, любовь и футбол

25 июня на ММКФ были представлены сразу три азиатских фильма – два из Китая и один из Японии. Картину «Война на другом берегу» (The war of the shore) из Поднебесной о военной кампании Токио против Пекина представлял режиссер Ли Синь, который рассказал, что это его первый прилет в Москву, но он уже чувствует себя здесь «как дома». Именно в этот день, 25 июня, год назад Ли Синь приступил к съемкам той картины, которая сегодня, благодаря тесным связям Московского и Шанхайского кинофестивалей, представлена в Основном конкурсе ММКФ. «Я даже и не думал, что так все обернется. Ведь тогда это был малобюджетый проект, его было очень трудно снять с финансовой точки зрения. Я благодарен организаторам фестиваля за такое решение», - поведал режиссер. Тема войны между Китаем и Японией очень популярна в китайском кинематографе. По признанию господина Синя, в подобного рода произведениях всегда много крови, баталий и насилия. Он же попытался отнести все это на второй план и показать, как воспринимаются боевые действия глазами восьмилетнего мальчика, который помогает войскам Гоминьдана. Это история о войне – но также и история о городе и ребенке. В картине речь идет о реальных исторических событиях, имевших место в августе 37-го года. Режиссер привел в пример подтвержденный случай, когда маленькая девочка переплыла реку Сучжоу, чтобы передать отрезанным бойцам знамя. Ли Синь поделился и тем, как проходил кастинг на роль мальчика. Выяснились не очень приятные подробности: один из частных спонсоров настаивал на том, чтобы в фильме снялся его сын. «Но я не мог пойти на это. В результате, у нас возникли большие трудности с деньгами. Но все-таки мы справились. А после просмотра более ста мальчиков, я все-таки нашел нужного, который зацепил меня своими глазами», - сказал он и вызвал шквал аплодисментов слушателей. По информации Ли Синя, государство поддержало съемки лишь частично, а, в основном, он вынужден был обращаться к частным инвесторам. Также режиссер сообщил, что снимает «неполитизированные фильмы для международного зрителя».

«Парк Шанхая» (Park Shaghai) стал второй китайской лентой, которая была представлена в этот день. Презентовал картину из конкурсной программы «Перспективы» молодой коллектив ее создателей – режиссер Кай Кевин Хуан, актер Вэй Юн и актриса Чу Йиньжин Достаточно юный возраст съемочной бригады определил и основную тему фильму. «Мы хотели сделать упор на том, как живет современный Китай, мы не стремились заострять внимание на традиционном имидже нашей страны. Мы отражали ритм реальной жизни современной китайской молодежи», - объяснил режиссер. Но тем не менее без традиций не обошлось. «Образ моей героини все-таки сохраняет мотивы классической китайской женщины: она отказывается от любви ради сохранения семьи. Такая преданность – наша национальная черта», - подхватила исполнительница главной женской роли Чу Йиньжин. Господин Хуан выбрал местом действия именно Шанхай, потому что в нем родился. Также он, как и предыдущая бригада, пожаловался на практически полное отсутствие государственного финансирования проекта. «Большую часть помощи оказали частные инвесторы и Шанхайский институт кинематографии», - заключил режиссер.

Вслед за китайцами на ММКФ японская делегация представила свой фильм «Что же с нами будет?» (Where are we going?) из конкурса «Перспективы». На вопросы отвечали скандальный режиссер Ёсихико Мацуи и актер Суджи Касвабара. Такая насыщенность азиатским кино не могла не обернуться вопросом к режиссеру о кино предыдущих ораторов – китайцев. «Я очень люблю китайские фильмы. В них есть то, чему стоит поучиться», - не растерялся господин Мацуи. По его же признанию, сегодня японский кинематограф переживает нелегкие времена, которые проявляются, в основном, в трудном поиске финансирования. А расцветом национального кино режиссер, естественно, считает период Акиры Куросавы. Стоит отметить, что в молодости Ёсихико Мацуи воспринимали как провокатора, его фильмы из-за неоднозначного содержания запрещали к показу по всему в миру. Но время все расставило по своим местам: «У меня появился богатый жизненный опыт, который сделал из меня более спокойного и умиротворенного человека», - признался он. Суджи Касвабара отмечает, что тем не менее и новый фильм является отнюдь не целомудренным: «в нем достаточно жесткое содержание. Было очень сложно решиться, но, в результате, я с удовольствием согласился принять в нем непосредственное участие. Это серьезный этап в моем становлении как актера». И, действительно, фильм рассказывает об отношениях юноши и трансcексуала, которого, кстати, играл реальный транссексуал, непрофессиональный актер. Главной задачей Ёсихико Мацуи было отразить чувства любящих друг друга людей, описать это прекрасное любовь во всей красе. «Главное во всех моих фильмах – любовь. И не важно какая она – однополая, разнополая, любовь человека к кукле. Любовь может быть между кем угодно. Главное – само чувство. Предрассудки и стереотипы здесь излишни. Важен сам факт испытываемых эмоций», - многократно пояснил режиссер. А актер с ним согласился: «любая любовь – это прекрасно, не важно кто кого любит».

А завершил седьмой день 30 ММКФ американский режиссер Том Маккарти, который приехал с представленной в Основном конкурсе картиной «Посетитель» (The Vistior). Господин Маккарти – мастер на все руки. Он успевает играть в фильмах, писать сценарии и снимать по ним свои картины. «Признаюсь, в последнее время все сложнее балансировать между работами. Но я учусь приспосабливаться. Вот недавно изобрел способ писать сценарии пока играю где-нибудь». Одной из главных тем фильма стала иммиграция. По мнению режиссера, сегодня в американском обществе мало что знают об этой проблеме. «Я считаю, что если люди будут знать реальное положение дел, то они обязательно попытаются как-то изменить ситуацию. Люди могут помогать друг другу, а бюрократия вмешивается в нашу жизнь», - сказал господин Маккарти. Актера Ричарда Дженкиса он выбрал по той причине, что тот не является звездой, а «просто много и профессионально работает». А под конец режиссер пошутил в ответ на вопрос о том, будет ли он болеть за Россию на предстоящем полуфинальном матче Чемпионата Европы по футболу: «Конечно! Я только для этого в Москву и прилетел. И просто случайно узнал, что здесь еще проходит кинофестиваль…»

А между тем в московском аэропорту «Шереметьево-2» приземлился самолет со звездой французского кино Милен Демонжо, которая сыграла одну из главных ролей во внеконкурсном фильме ММКФ «Под крышами Парижа» (Beneath the rooftops of Paris)...