Компания Star Media завершила съемки проекта "Смерть шпионам 2" голосом Левитана, воем воздушной тревоги и эффектными взрывами

анонс

На закрытии 78-го Международного Кинорынка в Сочи впервые была вручена премия в области кинотеатрального проката «ЧесТнок».

На Кинорынке все было по «ЧесТноку»

9 июля 2007

Пятнадцатый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии "Киношок"

18 сентября в Анапе стартовал пятнадцатый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии "Киношок". В этом году фестиваль отказался от многих законов, которыми прижились за 15 лет его существования.