ММКФ: Последний кадр

анонс

В течение октября месяца 1989 года года в киноаудитории крупнейшего после Лувра французского художественного хранилища — Музея д'Орсэ проходила ретроспектива русского дореволюционного кино на фестивале немого кино в Порденоне.

22 июня 2007

Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни…

«…Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни… После увлечения историей русского освободительного движения, после кипящего Московского университета 1926 года, кипящей Москвы — мне надлежало испытать свои истинные душевные качества».