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ММКФ: Последний кадр

27 июня
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27 июня 2008
Итак, главной героиней предпоследнего дня 30 ММКФ стала звезда французских фильмов «Три мушкетера» и «Фантомас» очаровательная Милен Демонжо, которая сыграла главную роль во внеконкурсной картине «Под крышами Парижа» (Beneath the rooftops of Paris) из программы «ГАЛА-показы». До этого актриса была в российской столице в далеком 1964 году. «Меня, конечно, здорово тогда принимали, - вспоминала она – я была очень популярна в СССР, но, если говорить правду, атмосфера тогда была не очень веселая. Сегодня это уже совсем другой город. Теперь практически нет разницы между Москвой и Парижем. Здесь только пробок больше. В то время машин почти не было». А вот с современным русским кино госпожа Демонжо практически не знакома, но пообещала обязательно купить dvd с новыми русскими фильмами. «Думаю, процессы в российском и европейском кино сходны: в большом количестве снимаются комедии для семейного просмотра, которые обладают сиюминутным успехом и ничего не дают кинематографу. Печально», - рассуждала актриса. О фильме «Под крышами Парижа» у Мишель Демонжо только хорошие воспоминания: «Я полностью отдалась в руки Хинера Салема. Cчитаю его гениальным режиссером. Ведь очень важно, когда ты можешь полностью довериться человеку», - призналась актриса. Замысел картины, по ее словам, возник в момент, когда три года назад от сильной жары в Европе в своих квартирах умерли несколько одиноких пожилых людей, которым некому было поднести воды и открыть форточку. Это фильм-протест против того, чтобы старики находились в изоляции. «В этом фильме я совсем не мадам Фантомас, у меня там совершенно другая роль. Это очень серьезная работа», - добавила госпожа Демонжо. И также призналась, что совместно с Хинером Салемом они продолжают работать над новым проектом, комедией на сексуальную тему.
К звезде французского кино было много вопросов и по поводу ее личности. В генах Демонжо течет много разных кровей. «Моя мама – украинка. Она родилась в Харькове. Думаю, именно это родство подарило мне чувствительность, эмоциональность, ранимость, любовь к музыке. Но в тоже время резкость и жестокость. Вот почему я люблю исполнять роли стерв», - рассказала она. По поводу своей неземной красоты актриса рассказала, что не всегда была такой. Оказалось, что в детстве у нее косил один глаз, и она росла изолированным ото всех ребенком. Но впоследствии Мишель оперировали, и она сразу же «стала красивой женщиной, заработала много денег, снялась в журналах и сыграла в кино». Госпожа Демонжо впервые почувствовала славу, когда ее вместе с Аленом Делоном встречали в Токио после успеха фильма «Слабые женщины». Актриса тогда почувствовала себя большой звездой: «Это неповторимое ощущение, когда спускаешься на каблуках с трапа самолета, а внизу море обожающих тебя людей. У меня было ощущение, что я – генерал де Голль». Под конец Мишель Демонжо разоткровенничалась и рассказала о своем литературном творчестве. Она уже написала четыре рассказа – о матери, детях, животных и алкоголизме.
27 июня были представлены последние конкурсные картины. Итальянский фильм «Дни и облака» (Days and clouds) презентовали режиссер Сильвио Сольдини и со-продюсер Адриана Кьеза. По признанию режиссера, это очень реалистичная лента, которая основана на очень важных фактах общественной жизни Италии. Лишиться работы – потерять часть жизни. «Я понимал, что это непростая затея. Все мои предыдущие фильмы были оторваны от реальности, один из них был сюрреалистическим, другой – сказочным. Здесь же речь идет о конкретной жизненной истории», - поведал режиссер. Он также рассказал, что в его стране очень много людей теряют работу после 40 лет. Господин Сольдини столкнулся с этим, когда ездил с фильмом по стране. Режиссер не хотел хэппи-энда. Его главный герой понимал, что обратного пути к благосостоянию нет. Предстояло выработать новый стиль жизни. Но при этом Сильвио Сольдини не доволен слишком сильной эмансипацией женщин: «Проникая в мужской мир, они сами становятся немного мужчинами. А это нехорошо. Если у них появляются рычаги власти, они ведут себя не по-женски. Мужчины проще». А по информации Адрианы Кьезы, у фильма «Дни и облака» неплохая судьба: он несколько раз номинировался на итальянские кинопремии и собрал около 8 млн. евро. «Люди устали от сладкого поп-корна и хотят посмотреть то, что заставит призадуматься», - заключила продюсер.
Огромная болгарская делегация приехала представить свой фильм из Основного конкурса «Дзифт». В к/т «Художественный» съехались режиссер Явор Гырдев, актеры Захари Бахаров, Таня Илиева, Владимир Пенев, оператор Эмил Крестов, продюсеры Матей Константинов, Илиан Жжевелеков, Георгий Димитров, художники Николо Тераманов и Сандра Клинчева. Такого состава президиум пресс-конференций ММКФ еще не видел. Явор Гырдев в первую очередь признался, что является театральным режиссером. «Опыт работы в театре помог мне с подбором актеров. А вот в раскадровке я был явный дебютант», - признался он. Режиссер также сообщил, что его главной традицией в кино являются фильмы «нуар». А свое последнее творение «Дзифт» он называет одновременно «серьезным и остросюжетным фильмом». Актриса Таня Илиева восхищена съемками в этой картине: «Воспоминаний хватит на всю жизнь». Режиссер также поведал, что его любимым жанром является трагикомедия, то есть, когда драма сочетается со смехом. «Вот поэтому я и люблю Чехова», - добавил он. А фильм Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» является для Явора Гырдева одним из ориентиров в кинематографе.
За тайваньский фильм «Что я сделал не так?», который участвует в конкурсной программе «Перспективы», отвечал режиссер и исполнитель главной роли Ню Чень-зер. «Раньше мы знали Россию, в лучшем случае, по фильмам Тарковского и музыке Чайковского. И, к сожалению, по голливудским картинам с русской мафией. Но теперь все по-другому. Я благодарен организаторам фестиваля за то, что они предоставили мне возможность посмотреть на Москву сегодняшнюю», - с этого начал общение господин Чень-зер. А потом ринулся в воспоминания, рассказывая о причинах, побудивших его к съемкам этой дебютной картины. Оказалось, что фильм создавался очень тяжело, проходя через личные трудности, страдания и переживания режиссера. Сначала планировали снять сатиру на политическую жизнь в стране. Но накануне старта Ню Чень-зера бросила подружка. «Она оставила меня, самовлюбленного ублюдка. И весь мой мир рухнул. Тогда мне было 40 лет. И, как писал Конфуций, я вступил в полосу колебаний. Я не мог заставить себя работать — запер себя в мансарде. Секс, алкоголь и наркотики — этим я заглушал печаль. Я не хотел смотреть на реальность», - как на сеансе у психоаналитика рассказывал он. Но после полугода страданий режиссер все-таки решил снять фильм, который получился намного глубже первоначальной версии. Также Ню Чень-зер поведал, что большинство актеров в «Что я сделал не так?» - реальные люди, в том числе он и его мама. Стоит добавить, что бюджет картины составил всего $120 тыс.
Из внеконкурсной программы «ГАЛА-показы» в пятницу на ММКФ режиссер Сергей Дворцевой, актер Тулепберген Байсакалов, продюсер Елена Яцура и сценарист Геннадий Островский презентовали «Тюльпан». Этот фильм снимали довольно долго — четыре года. Чтобы найти актеров провели масштабный кастинг — на улицах и в театрах. «Мы искали людей незаштампованный и готовых к работе ради цели, а не денег. И, в результате, нашли», - прокомментировал режиссер. Те, кого отыскали тогда, присутствовали в этот момент и в «Художественном». «Мы верили в цель и шли к ней. Режиссер — революционер, а все мы — его сподвижники», - признался Тулепберген Байсакалов. Также Сергей Дворцевой отметил, что документальные эпизоды имеют огромное значение в картине. Вот, например, роды овцы, которые проходили на самом деле. «Я хотел показать, что счастье — это не то, что далеко, вот оно — каждый день и каждую секунду рядом с нами», - заключил режиссер.
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