ММКФ: Последний кадр

Итак, главной героиней предпоследнего дня 30 ММКФ стала звезда французских фильмов «Три мушкетера» и «Фантомас» очаровательная Милен Демонжо, которая сыграла главную роль во внеконкурсной картине «Под крышами Парижа» (Beneath the rooftops of Paris) из программы «ГАЛА-показы». До этого актриса была в российской столице в далеком 1964 году.- вспоминала она –. А вот с современным русским кино госпожа Демонжо практически не знакома, но пообещала обязательно купить dvd с новыми русскими фильмами., - рассуждала актриса. О фильме «Под крышами Парижа» у Мишель Демонжо только хорошие воспоминания:, - призналась актриса. Замысел картины, по ее словам, возник в момент, когда три года назад от сильной жары в Европе в своих квартирах умерли несколько одиноких пожилых людей, которым некому было поднести воды и открыть форточку. Это фильм-протест против того, чтобы старики находились в изоляции., - добавила госпожа Демонжо. И также призналась, что совместно с Хинером Салемом они продолжают работать над новым проектом, комедией на сексуальную тему.К звезде французского кино было много вопросов и по поводу ее личности. В генах Демонжо течет много разных кровей., - рассказала она. По поводу своей неземной красоты актриса рассказала, что не всегда была такой. Оказалось, что в детстве у нее косил один глаз, и она росла изолированным ото всех ребенком. Но впоследствии Мишель оперировали, и она сразу же. Госпожа Демонжо впервые почувствовала славу, когда ее вместе с Аленом Делоном встречали в Токио после успеха фильма «Слабые женщины». Актриса тогда почувствовала себя большой звездой:. Под конец Мишель Демонжо разоткровенничалась и рассказала о своем литературном творчестве. Она уже написала четыре рассказа – о матери, детях, животных и алкоголизме.27 июня были представлены последние конкурсные картины. Итальянский фильм «Дни и облака» (Days and clouds) презентовали режиссер Сильвио Сольдини и со-продюсер Адриана Кьеза. По признанию режиссера, это очень реалистичная лента, которая основана на очень важных фактах общественной жизни Италии. Лишиться работы – потерять часть жизни., - поведал режиссер. Он также рассказал, что в его стране очень много людей теряют работу после 40 лет. Господин Сольдини столкнулся с этим, когда ездил с фильмом по стране. Режиссер не хотел хэппи-энда. Его главный герой понимал, что обратного пути к благосостоянию нет. Предстояло выработать новый стиль жизни. Но при этом Сильвио Сольдини не доволен слишком сильной эмансипацией женщин:. А по информации Адрианы Кьезы, у фильма «Дни и облака» неплохая судьба: он несколько раз номинировался на итальянские кинопремии и собрал около 8 млн. евро., - заключила продюсер.Огромная болгарская делегация приехала представить свой фильм из Основного конкурса «Дзифт» . В к/т «Художественный» съехались режиссер Явор Гырдев, актеры Захари Бахаров, Таня Илиева, Владимир Пенев, оператор Эмил Крестов, продюсеры Матей Константинов, Илиан Жжевелеков, Георгий Димитров, художники Николо Тераманов и Сандра Клинчева. Такого состава президиум пресс-конференций ММКФ еще не видел. Явор Гырдев в первую очередь признался, что является театральным режиссером., - признался он. Режиссер также сообщил, что его главной традицией в кино являются фильмы «нуар». А свое последнее творение «Дзифт» он называет одновременно. Актриса Таня Илиева восхищена съемками в этой картине:. Режиссер также поведал, что его любимым жанром является трагикомедия, то есть, когда драма сочетается со смехом., - добавил он. А фильм Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» является для Явора Гырдева одним из ориентиров в кинематографе.За тайваньский фильм «Что я сделал не так?», который участвует в конкурсной программе «Перспективы», отвечал режиссер и исполнитель главной роли Ню Чень-зер., - с этого начал общение господин Чень-зер. А потом ринулся в воспоминания, рассказывая о причинах, побудивших его к съемкам этой дебютной картины. Оказалось, что фильм создавался очень тяжело, проходя через личные трудности, страдания и переживания режиссера. Сначала планировали снять сатиру на политическую жизнь в стране. Но накануне старта Ню Чень-зера бросила подружка., - как на сеансе у психоаналитика рассказывал он. Но после полугода страданий режиссер все-таки решил снять фильм, который получился намного глубже первоначальной версии. Также Ню Чень-зер поведал, что большинство актеров в «Что я сделал не так?» - реальные люди, в том числе он и его мама. Стоит добавить, что бюджет картины составил всего $120 тыс.Из внеконкурсной программы «ГАЛА-показы» в пятницу на ММКФ режиссер Сергей Дворцевой, актер Тулепберген Байсакалов, продюсер Елена Яцура и сценарист Геннадий Островский презентовали «Тюльпан». Этот фильм снимали довольно долго — четыре года. Чтобы найти актеров провели масштабный кастинг — на улицах и в театрах., - прокомментировал режиссер. Те, кого отыскали тогда, присутствовали в этот момент и в «Художественном»., - признался Тулепберген Байсакалов. Также Сергей Дворцевой отметил, что документальные эпизоды имеют огромное значение в картине. Вот, например, роды овцы, которые проходили на самом деле., - заключил режиссер.