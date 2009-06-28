«Джонни Д.»: Пресс-конференция с Майклом Манном

анонс

В московском кинотеатре "Ролан" 4 октября 2009 года состоялась премьера художественного фильма Игоря Волошина "Я".

22 июня 2007

Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни…

«…Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни… После увлечения историей русского освободительного движения, после кипящего Московского университета 1926 года, кипящей Москвы — мне надлежало испытать свои истинные душевные качества».