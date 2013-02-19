Предупредительная акция деятелей культуры

Вечером 28 июня 1990 года кинематографисты приехали в московский кинотеатр «Ударник», чтобы принять участие в предупредительной акции деятелей культуры.

Интервью с Президентом Гильдии актеров советского кино Евгением Жариковым:

"— Вы один из членов «Комитета протеста против посягательств на социальные права». Киношники, правда, именуют между собой его менее пышно и более коротко — «стачком». Кто входит в его состав?

- Председатель — А. Симонов, члены Комитета — А. Ваксберг, А. Герасимов, В. Гоник, Ю. Гусман, Е. Жариков, А. Княжинский, О. Никич, Ю. Трофимов, М. Хуциев, В. Черных, П.Чухрай, В. Шиловский.



— Почему был создан «стачком»?

- Причина — ужасающее состояние нашей культуры и кинематографа в частности. Три копейки в год на человека — такую сумму выделяет государство на нужды культуры. Ничего, кроме «трехгрошовой культуры», мы в результате не получим.

Гибнет наша национальная кинематография. На последнем кинорынке в Ленинграде из 129 отечественных картин было куплено только девять. В большинстве кинотеатров идут полустертые и выцветшие копии старых зарубежных лент, мягко говоря, не самого лучшего вкуса. А сами кинотеатры — запущенные, грязные, в большинстве своем требующие срочного ремонта! И в довершение всех бед вступил в силу новый прогрессивный налог, носящий откровенно грабительский характер. И без того нищая наша культура благодаря ему окажется просто за чертой бедности.

Когда этот закон утверждался в Верховном Совете СССР, делегаты «от культуры» пытались высказать свое мнение, но как раз в этот момент прения были прерваны и началось голосование. Во время проведения VI съезда кинематографистов были посланы телеграммы протеста в правительство и в Верховный Совет, но они не возымели действия. И тогда творческие союзы и Министерство культуры СССР решили провести совместно 28 июня предупредительную акцию деятелей культуры.



- Из ваших слов следует, что Союз кинематографистов понимал всю серьезность и ответственность этого мероприятия. Как же получилось, что за несколько дней до назначенного срока председатель «стачкома» Алексей Симонов уехал отдыхать? В то время, когда в Министерстве культуры Николай Губенко принимал на координационном совете четкие рапорты о готовности от представителей музеев, библиотек, театров, прессы, от художников и писателей, композиторов и музыкантов, наши корреспонденты безуспешно пытались добиться и Союзе кинематографистов сведений о том, какие мероприятия и где намечается провести.

— Да, совершенно с Вами согласен. Комитет наш проявил пассивность. Ну, и конечно, нельзя было надеяться только на председателя. Пришлось все готовить аврально, в последние дни и даже часы. Было составлено Обращение «стачкома» кинематографистов. Его зачитали во время пятиминутной остановки киносеансов в четырех крупнейших кинотеатрах Москвы известные актеры и режиссеры. На киностудиях была прервана на несколько минут работа на съемочных площадках.



— Как вы сами участвовали в этой акции?

— Вместе с коллегами выступал в кинотеатре «Ударник». Там в этот день шел фильм Станислава Говорухина «Так жить нельзя». Поэтому, когда мы раздавали листки с Обращением зрителям и я зачитывал со сцены его текст, это явилось как бы продолжением того, что происходило на экране.



- Что намерен «стачком» предпринимать в дальнейшем?

- Если правительство не отреагирует на нашу предупредительную акцию, мы намерены в дальнейшем провести более масштабные и серьезные мероприятия. Так больше жить нельзя!"



В этот день в Москве шел спектакль "Три сестры" Питера Штайна. Спектакль был остановлен на 5 минут, с обращением к зрителям выступил Станислав Любшин. Остановили свой спектакль и вахтанговцы, с обращением выступил Михаил Ульянов.

"Советский экран", №13, 1990 год