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Победители 30-го Московского международного кинофестиваля

28 июня
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28 июня 2008
28 июня в к/т «Пушкинский» прошла церемония закрытия 30-го ММКФ. Неделя «высокого кино» завершилась. Лучшие из лучших стали лауреатами фестиваля.
Призы 30-го ММКФ:
Главный приз за лучший фильм "Золотой Святой Георгий" – «Проще простого» (Иран), реж. Реза Мир Карими
"За лучший фильм конкурса "Перспективы" и сертификат на десять тысяч метров кинопленки – «Кумбия нас связала» (Мексика), реж. Рене У. Виллареаль
Приз за лучшую режиссерскую работу – Явор Гырдев («Дзифт») (Болгария)
Приз за лучшее исполнение женской роли и часы Carrera y Carrera - Маргарита Буй («Дни и облака») (Италия)
Приз за лучшее исполнение мужской роли и часы Carrera y Carrera – Ричард Дженкинс («Посетитель») (США)
Специальный приз жюри – Марион Лейн за фильм «Простая душа» (Франция)
Приз имени Станиславского "Я верю" за выдающееся актерское мастерство получила французская актриса Изабель Юппер (Франция).
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Победители 30-го Московского международного кинофестиваля фотографии
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Ольга Будина (платье Versace, босоножки Alexander McQueen, сумочка Rodo, серьги Damiani)
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