Победители 30-го Московского международного кинофестиваля

28 июня в к/т «Пушкинский» прошла церемония закрытия 30-го ММКФ. Неделя «высокого кино» завершилась. Лучшие из лучших стали лауреатами фестиваля.

Призы 30-го ММКФ:

Главный приз за лучший фильм "Золотой Святой Георгий" – «Проще простого» (Иран), реж. Реза Мир Карими

"За лучший фильм конкурса "Перспективы" и сертификат на десять тысяч метров кинопленки – «Кумбия нас связала» (Мексика), реж. Рене У. Виллареаль

Приз за лучшую режиссерскую работу – Явор Гырдев («Дзифт») (Болгария)

Приз за лучшее исполнение женской роли и часы Carrera y Carrera - Маргарита Буй («Дни и облака») (Италия)

Приз за лучшее исполнение мужской роли и часы Carrera y Carrera – Ричард Дженкинс («Посетитель») (США)

Специальный приз жюри – Марион Лейн за фильм «Простая душа» (Франция)

Приз имени Станиславского "Я верю" за выдающееся актерское мастерство получила французская актриса Изабель Юппер (Франция).