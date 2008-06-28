Чешские зрители приняли российское кино

В Праге завершился первый Фестиваль российского кино, прошедший с 24 по 28 июня в одном из центральных кинотеатров Světozor недалеко от Вацлавской площади. Несмотря на то, что вниманию чешской публики были представлены российские картины последних двух лет, на каждом собирались полные залы.
«Фестиваль прошел очень хорошо, – отметил генеральный директор «Совэкспортфильм» Григорий Геворкян. – Приятно видеть, что к современному российскому кино есть интерес не только среди старшего поколения, но и среди молодых чешских зрителей. Примерно 50% приходивших на наши показы людей были чехи. На пресс-конференции, которую мы провели в день приезда основного состава российской делегации, присутствовали ведущие чешские киножурналисты. В рамках фестиваля мы встречались с заместителем министра культуры Чехии и говорили о том, что подобные события должны проходить регулярно».
В день официального открытия фестиваля в чешской столице состоялся показ фильма Оксаны Бычковой
«Питер FM
», представить который приехали режиссер и исполнительница главной роли Екатерина Федулова
. Зрители очень тепло приняли картину, задавали множество вопросов на последовавшем после просмотра обсуждении. Многие отмечали, что в фильме Бычковой они впервые увидели Россию европейской страной, где молодые люди носят такую же современную одежду, так же гуляют по городу, так же влюбляются, так же грустят, так же смеются. «Много вопросов задавали по поводу того, где и когда можно посмотреть мой новый фильм «Плюс один
», - рассказывает Оксана Бычкова. – Надеюсь, на следующий год картину покажут в Чехии. Здесь очень благодарный зритель».
Вторым фаворитом фестиваля среди чешской публики стал фильм «Путешествие с домашними животными
» режиссера Веры Сторожевой
. «Не привыкшие к настолько сильным эмоциям в чешском кино, многие выходили из зала заплаканные, - говорит организатор фестиваля с чешской стороны Ирен Гумилевская. – Фильм Сторожевой никого не оставил равнодушным».
Русской части аудитории особенно понравилась картина «Ностальгия по будущему
» режиссера Сергея Тарасова
. Представить фильм в Прагу приехали писатель, сценарист и продюсер Виктор Добросоцкий, а также актеры Ольга Кабо
и Борис Невзоров
. Ностальгическая история любви тронула сердца россиян, живущих в Чехии, и показалась зрителям жизненной и правдивой.
В последний день киносмотра исполнительница главной роли, актриса Алина Сергеева
представила фильм Александра Касаткина
«Слушая тишину
». В программе первого Фестиваля российского кино в Праге в том числе, были показаны картины «Изображая жертву
» Кирилла Серебренникова
, «Качели
» Антона Сиверса
и «Вы не оставите меня
» Аллы Суриковой
.
Прошедшим кинофестивалем также остался доволен и советник Посольства РФ в Чехии и директор российского центра науки и культуры в Чехии Борис Ионов: «Мы бы очень хотели, чтобы в Чехии показывали много разного современного русского кино. Для меня важно, чтобы здесь лучше знали и понимали реалии российской жизни, тем более что в Чехии есть большой интерес к России. Кроме того, фильмы нужно привозить не только в Прагу, но и во все крупные города – в Брно, Остраву, Пльзень».
Организаторами фестиваля выступил ОАО «Совэкспортфильм» при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ. Медиапартнеры фестиваля – журнал Action! и КГ «Планета Информ».
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