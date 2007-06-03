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Премьера фильма "Отрыв"

3 июня
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3 июня 2007
Впервые известный сценарист Александр Миндадзе представил в конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" (с 3 по 11 июня) фильм "Отрыв", снятый им как режиссером. "С одной стороны, конечно, же это мой режиссерский дебют, но с другой, эта профессия для меня не такая уж новость - за спиной опыт длиною в 25 лет, когда я присутствовал на съемочной площадке вместе с режиссером Вадимом Абдрашитовым, с которым мы сняли большинство моих картин ("Парад планет", "Армавир", "Слуга", "Пьеса для пассажира" и другие)", - сказал Александр Миндадзе. "Первая моя режиссерская работа меня не разочаровала. Может быть потому, что я снимал фильм по собственному сценарию и соавторам легче было понять друг друга и договориться. Я знал, чего я хочу и мне надо было лишь досказать это кинематографическим языком. При сложной ситуации, существующей сегодня в кинематографе в области сценариев, мне даже повезло", - отметил он.
На вопрос, что означает необычное название фильма "Отрыв", Миндадзе сказал: "Отрыв" - это когда человек отрывается от реальностей, от собственного "я" в силу экстремальной драматической ситуации. И неожиданно открывает при этом незнакомые для себя ранее качества: обнаруживает свое новое лицо, обретает новое рождение. Я не хочу раскрывать сюжет, только скажу, что это современная история о человеке, потерявшем в авиакатастрофе жену. Он, пытаясь понять, как это произошло, сближается с экипажем самолета, летевшим на встречу потерпевшему катастрофу. Тут и происходят с ним необыкновенные превращения". По словам Миндадзе, всегда в его картинах главный герой - это время и не трагические, к сожалению, нередко нынче страшные ситуации, связанные с авиакатастрофами, определили выбор сюжета.
Работа над фильмом "Отрыв" шла около года. Сами же съемки, которые проходили в Минске, Москве и Египте, заняли не более двух месяцев.
Снималась эта картина на студии "Пассажир". В фильме заняты артисты малоизвестные, а некоторые и вовсе впервые дебютирующие в кино.
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АрмавирОтрывПарад планетПьеса для пассажираСлуга

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