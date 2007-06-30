В Петербурге завершились съемки фильма "Технология"

30 июня киностудия "SL-Studio" завершила в Петербурге съемки фильма "Технология". Картина стала дебютной работой режиссера Вадима Дуленко в кино. До этого, что характерно для российского кинематографа, он занимался клипмейкерством и компьютерной графикой. Можно сказать, что Вадим Дуленко и продюсер Сергей Кабаргин, создавали студию специально для съемок — идея создания студии родилась одновременно с замыслом "Технологии", работа над которой требовала павильона с внушительным парком техники. "Технология" обещает быть одновременно философской трагикомедией и экшном. "Жанр не поддается строгому определению.
Элементы боевика, детектива, приключенческого кино сочетаются в "Технологии" с чертами трагикомедии, фильма-исповеди, философской притчи", — рассказывает Вадим Дуленко. Сыграли в фильме Евгений Славский
, Вадим Франчук, Ромуальд Макаренко
, Михаил Черняк
, Борис Соколов
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По сюжету, гениальный ученый изобретает лекарство от всех болезней — "Каротин-6", а затем становится случайной жертвой бандитской разборки и погибает прямо на глазах 12-летнего внука Севы и его друга Кости. Сева посвящает свою жизнь тому, чтобы разобраться в дедовских исследованиях и отомстить за его смерть. Костя — человек более прагматичный — уезжает в Германию, но, услышав призыв друга помочь, возвращается.
Мишеней для отмщения у молодых людей целых три: криминальный авторитет Пикассо, которому и предназначалась пуля; его незадачливый киллер; корыстолюбивый и недалекий директор НИИ, которой при жизни Севиного деда не смог оценить изобретение по достоинству.
Несмотря на обилие признаков жанра action создатели картины настаивают на том, что это будет скорее жанровой игрой и пародией, а глубинная суть "Технологии" — человеческая и философская. Выйти в прокат картина должна весной 2008 года.
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