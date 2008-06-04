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Сатира на экранах СССР

4 июня
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4 июня 1962
На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль". Первый номер сатирического киножурнала стал событием: критика отдельных недостатков партией приветствовалась, а люди специально шли в кино, чтобы не пропустить "премьеру". Смеялись до слез, а кое-кто и по-настоящему плакал.
Как правило, "Фитиль" показывали в кинотеатрах перед началом демонстрации основного фильма. Популярность "Фитиля", была необычайной. Многие "звезды" советского кино снимались в этом киножурнале: Николай Парфенов, - он рекордсмен, снявшийся практически в каждом номере "Фитиля", Георгий Вицин, Александр Пятков, Юрий Никулин и другие. С "Фитиля" начинали и многие ныне известные кинорежиссеры. Это и будущий мастер анимации Вячеслав Котеночкин, также известный режиссер, народный артист России Леонид Марягин, который снял 40 сюжетов для "Фитиля".
Из интервью Сергея Михалкова, бессменного главного редактора "Фитиля" ("Российская газета"):
" Киножурнал "Фитиль" - уникальнейшее явление культуры нашей страны. Ни в одном государстве мира нет, да, пожалуй, и не будет ничего подобного. В СССР наблюдался дефицит морали и нравственности - сейчас же ситуация гораздо худшая. Не уверен, что "Фитиль" может что-то изменить в этом плане, но попытаться определить ориентиры необходимо.
В 60-е годы наш сатирический киножурнал был создан для целенаправленной борьбы с негативными явлениями в жизни страны. Даже трудно представить себе, сколько взяточников, разгильдяев, расхитителей и прочих негодяев "благодаря" "Фитилю" пошли под суд или лишились своих постов. Каждый выстрел-сюжет "Фитиля" был стопроцентно снайперским. Года не прошло со дня выхода первого номера киножурнала, как съемочные группы "Фитиля" стали самыми нежеланными гостями там, где творилось беззаконие. Ревизоров и контролеров боялись меньше, чем безобидных внешне корреспондентов с кинокамерой."
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персоны
Николай Парфёнов

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№ 1
киноман (Москва)   4.06.2008 - 05:40
А знаете ли: Угольников ушел из "фитиля". Совсем ушел. читать далее>>
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