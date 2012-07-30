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Подсолнухи, Витторио Де Сика и Мосфильм

5 июня
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5 июня 1970
В ИТАЛИИ С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ демонстрируется картина «Подсолнухи», которую итальянские кинематографисты снимали в нашей стране с помощью советских коллег. Генеральный директор студии «Мосфильм» В.Н.Сурин получил телеграмму от режиссера-постановщика картины «Подсолнухи» Витторио Де Сика: «В связи с огромным успехом фильма «Подсолнухи» я хочу выразить Вам свою благодарность за помощь и сердечное отношение во время моей незабываемой командировки в России. Примите мой самый сердечный привет». Актрисе Людмиле Савельевой, исполнившей в фильме одну из главных ролей, Де Сика написал: «Дорогая Людмила! Фильм «Подсолнухи» имеет в Италии большой успех, и я счастлив за тебя, за твой успех. Критика и зрители в восторге от твоей игры».

"Советский экран" № 11, июнь 1970 года
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персоны
Людмила Савельева

обсуждение >>
№ 1
Mzia Davis (New York)   30.07.2012 - 05:35
I absolutaly agree with the great film director of 20th Century. Liudmila's performance next to famous Italian actors was wonderful. She really deserves the best comments. Bravo! читать далее>>
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