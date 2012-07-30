Подсолнухи, Витторио Де Сика и Мосфильм

В ИТАЛИИ С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ демонстрируется картина «Подсолнухи», которую итальянские кинематографисты снимали в нашей стране с помощью советских коллег. Генеральный директор студии «Мосфильм» В.Н.Сурин получил телеграмму от режиссера-постановщика картины «Подсолнухи» Витторио Де Сика: «В связи с огромным успехом фильма «Подсолнухи» я хочу выразить Вам свою благодарность за помощь и сердечное отношение во время моей незабываемой командировки в России. Примите мой самый сердечный привет». Актрисе Людмиле Савельевой, исполнившей в фильме одну из главных ролей, Де Сика написал: «Дорогая Людмила! Фильм «Подсолнухи» имеет в Италии большой успех, и я счастлив за тебя, за твой успех. Критика и зрители в восторге от твоей игры».



"Советский экран" № 11, июнь 1970 года