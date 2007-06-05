Сапсан: съемки полнометражного мульпроекта

Современная история пернатых Ромео и Джульетты. Действие фильма происходит в современной Москве среди городских птиц: голубей, воробьев и … соколов. В основе сюжета фильма «Сапсан» лежит история молодого сокола, волею судьбы оказавшегося в семье голубей, которые воспитали приемыша как собственного птенца и привили ему любовь к самой популярной игре – футболу.
МИТЯ
– сокол-сапсан. Молодой, красивый сокол, по стечению обстоятельств выросший в семье московских голубей. Он очень быстр и силен, в нем играет соколиная кровь, а потому Митя не всегда может сдержать эмоции. Жизнь заставляет его проходить через множество испытаний и проблем, и Митя преодолевает их ради любви и своей семьи.
Константин Хабенский
: «Когда я читал сценарий «Сапсана», я уже наперед знал, что этот мультфильм будет иметь большой успех, когда появится на экранах кинотеатров. Главный герой – Митя мне был симпатичен и я с удовольствием его озвучил.
Авторы сценария – братья Свешниковы – очень талантливые ребята и я надеюсь, что в ближайшем будущем нам снова посчастливится вместе поработать».
Анна-Мария
– итальянская соколиха. Красавица с присущим сицилийским темпераментом. Она воспитана в строгой сицилийской семье. Очень уважает своего отца и старших братьев, но ради любви к Мите готова пойти против воли своей семьи.
Лилия Кондрова:
«Это был мой первый опыт работы по озвучанию полнометражного анимационного фильма. Я озвучмла итальянскую соколиху Анну-Марию. Роль очень интересная. Кроме того, было любопытно оказаться в мире птиц и на время стать жгучей итальянской красоткой с хорошими манерами. Озвучивать «вслепую» оказалось вовсе не сложно, я делала это с огромным удовольствием.
Прочитав сценарий несколько раз, я уже нарисовала перед собой картину и прекрасно представляла, какой именно должна быть Анна-Мария.
Сценарий забавный и, я думаю, мультфильм ждет большой успех».
Голубь Толя
- «мужчина около сорока», глава семейства, при том, что все в доме держится на плечах его супруги Галы. Склонный к полноте, любитель полежать в гамаке перед телевизором, а также сходить на футбол с друзьями. Старается правильно воспитывать детей, но из-за своей природной нерасторопности, часто попадает в комические ситуации.
Гала
– голубка, мать троих детей, очень добрая и отзывчивая, но в то же время способная прикрикнуть на мужа Толю, если тот слишком поздно и не в той «кондиции» вернулся с футбола. Всегда готова выслушать и дать совет своим детям.
Рената Литвинова
: Я не первый раз озвучиваю рисованных персонажей и всякий раз мне интересно, правда, голубка – это для меня новый опыт, до этого мне приходилось озвучивать лягушку и какую-то опытную положительную ведьму…
Никакого сходства между мной и моим персонажем нет. Я просила художников хоть как-то «приблизить ее к своему светлому образу», но не знаю, будет ли моя просьба услышана, ведь каждый художник имеет свое видение. Моя героиня – это мамаша семейства с фартуком, а я за всю свою жизнь ни разу фартук и не надела. Я готовлю только лишь в красивом платье, либо в шелковой пижаме, но таких образов мне пока никто не предлагает.
В роль было вживаться не просто, но я справилась. Играть «без камеры» намного проще, чем в кино. Хотя бы не надо тратить время на грим, переодевание и т.д. Что же касается озвучки «вслепую», когда видишь перед собой только текст - то это наоборот большая свобода. Так я могу сбросить свой физический облик и перевоплотиться в голубя, говорить ее голосом. Получается некая социальная сатира, но добрая, если эти понятия вообще совместимы.
Воробей Захар является настоящим футбольным фанатом, готовым рассчитаться со всеми, кого посчитает причастными к проигрышу любимой команды. Разумеется, в своих потугах он смешон, но его самоутверждение от этого ничуть не страдает. Еще одна его характерная черта – любовь к женскому полу.
Алексей Горбунов:
«Очень душевно написан сценарий. Он довольно забавный, но жизненный и в некоторых местах я даже прослезился. Воробей Захар, которого я озвучивал, мне очень симпатичен, т.к. он самый реальный персонаж, настоящий футбольный болельщик, храбрый парень, который никогда не отказывает в помощи. Он во многом похож на меня. Я надеюсь, что всё получится так же весело, как написано».
Настоящий дворовый кот, вечно голодный. Он вырос на улицах в опасных районах, поэтому знает жизнь «с самого дна». В молодости лишился глаза в одной из схваток с дворовыми псами. Но, несмотря на все жизненные проблемы, в его сердце есть место доброте и отзывчивости.
КОММЕНТАТОРЫ
утка и гусь, за основу персонажей которых взяты известные футбольные комментаторы Василий Уткин и Виктор Гусев. Это очень болтливые персонажи, считающие, что лучше всех разбираются в футболе, а потому всем нужен их профессиональный комментарий.
Виктор Гусев
: «Весь сценарий я не читал, но в общих чертах знал, о чем мультик. Мне, в первую очередь, понравилась сама идея - птицы - футбольные комментаторы. Это довольно оригинально. Да ещё и персонаж гусь, срисованный с моих фотографий - всё это забавно, тем более, что он очень напоминает мне самого себя и характером и манерой поведения - он очень хороший, но только до тех пор, пока его не выведут из себя. В целом всё очень понравилось, было легко и интересно, даже не смотря на то, что пришлось озвучивать «вслепую» - когда перед собой ты видишь только текст».
Василий Уткин:
«Для меня вообще всё это было очень удивительно и интересно. Сценарий целиком я не читал, но знал, о чем мультфильм и какова в нем роль персонажа утки, которого я, в конечном итоге, озвучивал. Приятно было узнать, что персонаж полностью срисован с меня и, конечно, не возникло ни доли сомнений в том, чтобы его озвучить. Очень хочется, чтобы из него получился вполне определенный образ».
Авторы сценария и режиссеры.
Максим Валентинович Свешников
(«Алеша Попович и Тугарин Змей» «Добрыня Никитич и змей Горыныч», «Последний сказочный герой», Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Клуб 69»,). Родился в Днепропетровске в 1985 году. Окончил Межрегиональную академию управления персоналом.
Вадим Валентинович Свешников
(«Алеша Попович и Тугарин Змей» «Добрыня Никитич и змей Горыныч», «Последний сказочный герой», Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Клуб 69»,). Родился в Луганске в 1975 году. Окончил Луганский институт экономики в 1999 году.
Максим: «Проект «Сапсан» стал для нас дебютом в режиссуре. Осовремененная история «Ромео и Джульетты» в семьях птиц-футбольных фанатов нам очень понравилась и из нее захотелось сделать очень смешной фильм, но с трогательной любовной линией».
Вадим: «Была мысль сделать художественный фильм, но, к сожалению, птицы медленно учились разговаривать. И тогда мы пошли классическим путем, хотя классическим его назвать трудно, потому что фильм создан при помощи 3D технологии».
Продюсер - Дмитрий Писаревский:
Изначально мне очень понравилась история - невозможное в действительности, но эта история имеет полное право на существование в анимационном фильме. Кроме того, я и сам являюсь футбольным болельщиком, как и главные герои фильма, поэтому, соответственно, всё, что связано с футболом - мне интересно. Тем не менее, я уверен, что эта история будет интересна не только футбольным болельщикам, этот фильм адресован широкой аудитории.
Исполнительный продюсер - Сергей Еникеев:
«Сапсан» - оригинальный проект. Сама идея - мир птиц, которые живут человеческой жизнью - вызывает огромное любопытство. Сценарий очень забавный и я не сомневаюсь, что и мультфильм получится не хуже! Думаю, зрители оценят его по достоинству».
Супервайзер – Ольга Рыбакова:
«Проект «Сапсан» создается на основе передовых компьютерных технологий. Колоссальные мощности задействованы в воссоздании целого города, реалистичной шерсти и перьев животных. Между тем, оживляют персонажей исключительно вручную. Над этим проектом работают лучшие аниматоры (мультипликаторы)».
Художник-постановщик – Артур Мирзоян:
«Мир мультфильма «Сапсан» очень необычен и интересен, это мир городских животных. Действие происходит в Москве, Москве узнаваемой, с ее культовыми местами, характерной архитектурой и прочими знакомыми многим, деталями. Но смотреть на столицу нам предстоит глазами птиц, именно этим продиктован визуальный ряд картины. Сочные, яркие цвета, выразительные персонажи, все это я Вам гарантирую!»
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