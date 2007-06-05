Сапсан: съемки полнометражного мульпроекта

анонс

Картина Анны Меликян «Русалка» выдвинута на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм»!

Для любимцев съемочной группы английского актера Джетро Скиннера и консультанта-кукольника Бодо Шульте Карера работа над фильмом завершена: Джетро отправился в Англию, а Бодо – в родную Германию, где их обоих ждут новые проекты.

23 июня 2006

Контроль за зрелищами и репертуаром. Цензура в СССР.

Комитет по контролю за зрелищами и репертуаром (Главрепертком) создан в феврале 1923 года согласно постановлению Совнаркома. Постановление Наркомпроса на эту тему было опубликовано в газете "Правда" 24 декабря 1923 года.