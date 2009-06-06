В Питере обсудили кризис кино

анонс

2 января 1975 Правдивый главный герой 2 января 1975 года худсовет студии утвердил Юрия Никулина на роль военного журналиста Лопатина в фильме Алексея Германа «Двадцать дней без войны »

21 января 2015 «Подари жизнь». Новая акция Фонд помощи хосписам «Вера» совместно с Фондом «Подари жизнь» провел мероприятие «Сладкий день для тех, кому несладко».

24 апреля 2012 Голивудская звезда снялась в сериале "Дочки-матери" Два дня на съемочной площадке сериала СТС «Дочки-матери» работала американская актриса Джудит Макконелл (Judith McConnell).