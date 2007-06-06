Итоги программы "Россиянин года"

6 июня 2007 года — в конференц-зале Администрации Президента Российской Федерации прошла церемония подведения итогов программы "Россиянин года". Из деятелей культуры, связанных с кинематорафом, по результатам голосования и решения специальной комиссии, в число лауреатов почетного звания вошли:
В номинации "Звезда России" — Сергей Безруков
В номинации "Искуство и культура" — Марк Захаров
В номинации "Легенда России" Владимир Зельдин
Специальная премия за лучшую режиссерскую работу над фильмом "Остров
" — Павел Лунгин.
Поздравить "Россиян года" пришли лауреаты прошлых лет, члены Экспертного совета, политические и общественные деятели, мастера культуры и спортсмены-олимпийцы.
В торжественном вечере приняли участие 1500 гостей из 27 регионов России, иностранные гости. Освещали церемонию 170 журналистов, представляющих российские и зарубежные СМИ, съемочные группы 11-ти телеканалов.
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