Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Итоги программы "Россиянин года"

6 июня
Все года

Хроника кино >>
6 июня 2007
6 июня 2007 года — в конференц-зале Администрации Президента Российской Федерации прошла церемония подведения итогов программы "Россиянин года". Из деятелей культуры, связанных с кинематорафом, по результатам голосования и решения специальной комиссии, в число лауреатов почетного звания вошли:
В номинации "Звезда России" — Сергей Безруков
В номинации "Искуство и культура" — Марк Захаров
В номинации "Легенда России" Владимир Зельдин
Специальная премия за лучшую режиссерскую работу над фильмом "Остров" — Павел Лунгин.
Поздравить "Россиян года" пришли лауреаты прошлых лет, члены Экспертного совета, политические и общественные деятели, мастера культуры и спортсмены-олимпийцы.
В торжественном вечере приняли участие 1500 гостей из 27 регионов России, иностранные гости. Освещали церемонию 170 журналистов, представляющих российские и зарубежные СМИ, съемочные группы 11-ти телеканалов.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Сергей БезруковМарк ЗахаровВладимир ЗельдинПавел Лунгин
фильмы
Остров

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Неделя европейского кино в Таджикистане

В рамках Недели европейского кино в Таджикистане состоялся показ фильмов из Великобритании, Литвы, Швеции, Венгрии, Словении и Словакии. Неделя европейского кино в столице Таджикистана проходила уже не в первый раз.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Леонид Неведомский
3 июня ушёл из жизни актёр Леонид Неведомский.
Тимур Миргалимов
3 июня ушёл из жизни актёр Тимур Миргалимов.
Александр Карпов
1 июня ушёл из жизни актёр Александр Карпов.

День рождения >>

Максим Артамонов
Василий Домрачёв
Сайдо Курбанов
Татьяна Пельтцер
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Мерле Тальвик
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Роман Вильхельми
Антонина Гордон-Гурецкая
Пол Джаматти
Роберт Ингланд
Рик Крэймер
Ванда Якубиньская
все родившиеся 6 июня >>

Премьеры ТВ

Бывшие
4 июня
Первый канал
Двигатель внутреннего сгорания
5 июня
Домашний
Жёны на тропе войны
6 июня
Домашний
Путешествие к центру души
6 июня
Россия 1
С любовью, Винсент
8 июня
Первый канал
Восемь бусин на тонкой ниточке
9 июня
ТВЦ
Противостояние
9 июня
Россия 1
Клуб обманутых женщин
12 июня
Россия 1
Крым
12 июня
Первый канал

ревью