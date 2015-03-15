Любовь деревенского милиционера

В июне 1973 года на экраны вышел фильм Виталия Мельникова "Здравствуй и прощай" - трогательная, милая история о любви деревенского милиционера и многодетной молодой колхозницы (Людмила Зайцева), так и не решившейся покинуть мужа-алкоголика (Михаил Кононов). Митька, безнадежно пропадающий муж Шурки, погнался за красивой жизнью и после гастролей заезжей циркачки, покинув жену и троих детей, подался в город. Его дружок Васька влюбляется напропалую во всех баб на селе, дерется и жизнь для мужика признает только одну — вольным казаком. А любовь тихой, безропотной Нади (Наталья Гундарева) не ценит, жениться не хочет.

Роль Шуры Ярмолюк, главной героини фильма, принесла Людмиле Зайцевой зрительскую любовь, высокую оценку профессионалов и утвердила актрису в амплуа "народной героини".

Из интервью Виталия Мельникова:

"Людмила Зайцева в фильме "Здравствуй и прощай" появилась из ничего. Было очень смешно, потому что ко мне толпами приводили возможных героинь. Но когда вошла она, я сразу понял — то, что надо. И оказалось, киношная история совпала с ее настоящей судьбой. Люда с Кубани, из крестьянской семьи, личная ситуация где-то перекликается с сюжетом."

В картине Виталия Мельникова Наталья Гундарева сыграла первую серьёзную роль в кино - буфетчицу Наденку, известную по всей де­ревне своей терпеливой любовью к вечному ухажеру Ваське Сеньору.

Из интервью Натальи Гундаревой

"Мне повезло, что я снялась в "Здравствуй и прощай", потому что попала в хорошие руки Виталия Мельникова - он очень "актерский" режиссер и не побоялся взять на большую роль меня, никому тогда неизвестную толстушку."



Прошло много лет, а эта добрая, грустная мелодрама и спустя годы смотрится с удовольствием....