"Немое кино - живая музыка"

анонс

21 июня 2009

Раздача слонов и материализация духов

В 2007 году на соискание девятой национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" были выдвинуты 13 российских фильмов-номинантов. Об этом сообщил 18 января 2007 года Виктор Матизен.