9 июня 2007 в конкурсной программе кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи - премьерный показ фильма Анны Меликян "Русалка"

анонс

21 июня 2009 Александр Миндадзе закончил съемки «Диспетчера» Сценарист и режиссер Александр Миндадзе закончил в Москве съемки своей дебютной картины с рабочим названием «Диспетчер» по собственному сценарию.

31 марта 2008 Премьера сериала. Почему не удался сериал «Литейный, 4» Можно предположить, что проект «Литейный, 4» возник с целью воссоединить прекрасный актерский состав. И не только исполнителей главных ролей, но и тех актеров, которые когда-либо принимали участие в «Ментах», «Операх» и «Убойной силе».

14 июня 2012 Завершение съемок фильма «Поцелуи падших ангелов» Завершился съемочный период фильма «Поцелуи падших ангелов».