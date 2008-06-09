Премьера "Обитаемого острова"

анонс

18 февраля 2013 «Звездный мост». Церемония награждения 25 ноября 2008 года в «Театре Луны» состоялась Вторая Церемония вручения премии в области аудиовизуальных искусств для детей и юношества «Звездный мост».

18 февраля 2013 «Стиляги». Премьера в «Октябре» 18 декабря в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате состоялась долгожданная премьера фильма Валерия Тодоровского «Стиляги».

20 июля 2006 Этапный фильм для коммерческого кинематографа России В нашей стране и раньше снимали фантастические ленты - философский «Солярис» Тарковского, экологический фильм Ричарда Викторова «Через тернии к звездам», комедия абсурда Георгия Данелия «Кин-дза-дза».