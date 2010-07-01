Чехов + Стоянов = кино

На экраны вышла новая картина Анны Чернаковой «Смерть в пенсне, или Наш Чехов»
, участник программы «Гала-премьеры» 32-го ММКФ, с Юрием Стояновым
в главной роли.
В ролях:
Даниил Сорин (Режиссер) – Юрий Стоянов
Лопахин – Александр Феклистов
, Люба (Раневская) – Елена Драпеко
, Шарлотта – Евдокия Германова
, Варя – Алена Бабенко
, Петя – Александр Шпагин
, Дуняша – Даша Волга
, Епихолов – Павел Белозеров
, Аня – Мария Сурова
, Пищик – Владимир Поглазов
, Фирс – Александр Граве
К 150-летнему юбилею А.П. Чехова.
В Москву из-за границы приезжает известный театральный режиссер Даниил Сорин
, приглашенный восстановить свой некогда успешный спектакль «Вишневый сад»
. Все идет неплохо - ВНОВЬ вспыхивает чувство к интересной актрисе, а каждая красотка добивается от него главной роли. Но случается странное: он обнаруживает надгробный памятник самому себе, где дата смерти совпадает с датой предполагаемой премьеры. Что это? Злой розыгрыш, роковое стечение обстоятельств, видения, а может, на него и правда готовится покушение?
О фильме
- Картина «Смерть в пенсне, или Наш Чехов»
во многом повторяет фабулу и настроение знаменитой чеховской пьесы «Вишневый сад»
, но на современном, сегодняшнем материале. В центре острого детективного сюжета - известный театральный режиссер Даниил Сорин
- художник, яркая творческая личность. Попав в мясорубку современного мира, легко упустить самое важное, еще сложнее - выйти из нее по-прежнему ищущим и живым…
- Уникальность проекта состоит в том, что в ткань картины вплетены фрагменты из фильма «Вишневый сад»
, снятого Анной Чернаковой
в 1993 году. В фильме «Смерть в пенсне, или Наш Чехов»
кадры из прошлого фильма режиссера использованы как «то ли мечты, то ли воспоминания»
главного героя – Даниила Сорина
. Более того, в фильме снимаются те же самые, «повзрослевшие» на пятнадцать лет, актеры – Александр Феклистов
, Евдокия Германова
, Дарья Волга
, Александр Граве
и другие, в свое время сыгравшие в постановке «Вишневый сад»
.
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