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Премьера первого советского звукового фильма "Путевка в Жизнь"

1 июля
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1 июля 1931
Премьера фильма "Путевка в жизнь" состоялась в московском кинотеатре "Колосс" 1 июля 1931 года.
Этот фильм открыл эру советского звукового кино.
В основу картины была положена подлинная история новаторского педагогического эксперимента – перевоспитание трудом детей, искалеченных улицей.
Время действия, суровое и трудное, реконструировалось и ощущалось в написанном белым стихом «Слове от автора», которое с экрана произносил В.Качалов:
Откуда, кто они, скелеты в грязной рвани?
Озлобленные взгляды. Одичалый вид...
Сегодня беспризорник, завтра враг труда, бандит!
Что их спасет — благотворительность?
Им и нам смешно все это!
По существу, фильм «Путевка в жизнь», больше чем все другие современные ему фильмы, выдержал проверку временем. Немеркнущую популярность фильма (под прямым влиянием «Путевки» за рубежом было сделано более десятка фильмов о воспитании «трудных» ребят) нельзя объяснить только уступками привычным вкусам зрителей, занимательностью сюжета, привлекательностью необычного материала. Успех фильма был обусловлен значительностью общечеловеческой проблемы: вглядеться в лица ребят, чтобы попытаться спроектировать будущее.
«Путевка» была сразу куплена 26 странами. Это был прорыв на мировые экраны. Картина признана одной из лучших на 1-м МКФ в Венеции(1932).
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Михаил ЖаровВасилий Качалов
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Путёвка в жизнь

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Премьера первого советского звукового фильма "Путевка в Жизнь" фотографии
Премьера первого советского звукового фильма "Путевка в Жизнь" фотографии
Премьера первого советского звукового фильма "Путевка в Жизнь" фотографии
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№ 2
Болдырев Алексей (Чебоксары)   15.10.2008 - 16:10
Где можно найти этот фильм? Мы бы показали его у нас в ДК. читать далее>>
№ 1
ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ (ЧЕБОКСАРЫ)   23.02.2008 - 11:57
подскажите где я могу найти этот фильм читать далее>>
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