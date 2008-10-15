Премьера первого советского звукового фильма "Путевка в Жизнь"

Премьера фильма "Путевка в жизнь" состоялась в московском кинотеатре "Колосс" 1 июля 1931 года.

Этот фильм открыл эру советского звукового кино.

В основу картины была положена подлинная история новаторского педагогического эксперимента – перевоспитание трудом детей, искалеченных улицей.

Время действия, суровое и трудное, реконструировалось и ощущалось в написанном белым стихом «Слове от автора», которое с экрана произносил В.Качалов:

Откуда, кто они, скелеты в грязной рвани?

Озлобленные взгляды. Одичалый вид...

Сегодня беспризорник, завтра враг труда, бандит!

Что их спасет — благотворительность?

Им и нам смешно все это!

По существу, фильм «Путевка в жизнь», больше чем все другие современные ему фильмы, выдержал проверку временем. Немеркнущую популярность фильма (под прямым влиянием «Путевки» за рубежом было сделано более десятка фильмов о воспитании «трудных» ребят) нельзя объяснить только уступками привычным вкусам зрителей, занимательностью сюжета, привлекательностью необычного материала. Успех фильма был обусловлен значительностью общечеловеческой проблемы: вглядеться в лица ребят, чтобы попытаться спроектировать будущее.

«Путевка» была сразу куплена 26 странами. Это был прорыв на мировые экраны. Картина признана одной из лучших на 1-м МКФ в Венеции(1932).