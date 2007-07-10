Возобновлены съемки проекта Оксаны Бычковой "Плюс один".

На главную роль в картину «Плюс один» был утвержден популярный американский актер Джереми Дэвис. В середине мая Джереми прибыл в Москву, и начал готовиться к съемкам – репетировать с Бодо Шульте Карера (наш немецкий консультант по «кукловодству»), сложнопостановочные сцены с куклами, обсуждать сценарий с режиссером Оксаной Бычковой, знакомиться с членами съемочной группы. Начались первые съемочные смены . И уже через несколько дней режиссеру Оксане Бычковой стало ясно: она и Джереми Дэвис явно снимают разное кино.
Джереми, человек с ярко выраженными режиссерскими амбициями (в Америке он даже пробовал снимать как режиссер), стремился внести свои изменения в образ Тома и концепцию картины «Плюс Один» в целом. С чем Оксана, конечно же, никак не могла согласиться. После двухнедельной попытки договориться и найти общий язык, актер и режиссер обоюдно решили расстаться. Так Джереми Дэвис покинул Россию и картину «Плюс Один».
Комментарии Оксаны Бычковой:
- Когда я училась на режиссерских курсах, одним из моих любимых фильмов был «Отель «Миллион долларов» Вима Вендерса, в котором актер Джереми Дэвис играл главную роль. Меня совершенно очаровал его персонаж: в конце картины я даже всплакнула. Когда пришло время готовиться к съемкам картины «Плюс один», и меня попросили набросать список фамилий известных иностранных актеров, которые могут подойти на главную мужскую роль в будущей картине, имя Джереми Дэвиса сразу пришло мне в голову. К сожалению, до его приезда в Москву на съемки, мы не виделись, я знала его лишь по фильмам, фотографиям и многочисленным письмам, в которых мы обсуждали нашу будущую картину. И, как мне казалось, обсуждали не безуспешно.
Теперь мне абсолютно понятно, что личный контакт с актером до съемок все же необходим. Надо ехать, встречаться, разговаривать, пробовать разные сцены. Смотреть, как человек их делает, и только потом утверждать актера.
Лишь в Москве стало понятно, что мы с Джереми слишком по-разному смотрим на нашу совместную работу, и через какое-то время с этим артистом мы вынуждены были расстаться. Одной из причин было то, что его, как выяснилось, категорически не устраивает график нашего производства. Хотя до приезда в Москву Джереми Дэвис был подробно проинформирован об этом графике и никаких дополнительных требований не выдвигал. Но самая главная причина, по которой пришлось отказаться от участия американского актера в нашей картине, это совершенно разные представления о характере главного героя, которые сложились у Джереми и у меня. А переписывать сценарий и подстраиваться «под Джереми Дэвиса» не представлялось возможным.
В случае с Джереми Дэвисом у нас не получилось чисто иерархически выстроить отношения режиссера с актером. Я с удовольствием выслушиваю предложения артистов по поводу их образов, мне очень нравится, когда они импровизируют, но это должно укладываться в рамки конечного образа, выписанного в сценарии. Иначе разваливается драматургия! Все-таки режиссер отвечает за замысел и за артистов, он держит в голове всю картину в целом. А когда актер все делает совершенно по-другому, кино не получается.
Мужественно пережив «развод» с голливудской звездой Джереми Дэвисом, пройдя цепочку сложных юридических процедур (гонорар Джереми Дэвиса был к тому времени переведен на счет артиста в Америку, и перед продюсером картины «Плюс Один» Еленой Гликман стояла задача вернуть деньги в Россию, что она с успехом и сделала), компания «ТЕЛЕСТО» приняла радикальное решение: чтобы избежать «заморозки» проекта на неопределенный срок, в самое кратчайшее время были задействованы английские актерские агентства, и был организован кастинг претендентов на роль Тома в мировом театральном центре – Лондоне. На кастинг срочно выехала группа во главе с Оксаной Бычковой, и уже через неделю в проекте «Плюс Один» появился новый исполнитель роли Тома - Джетро Скиннер – звезда Лондонской театральной сцены и фильмов BBC.
Рассказывает Оксана Бычкова:
- Отправляясь на кастинг в Лондон, я надеялась найти артиста, который бы максимально подходил на роль Тома Гринвуда, и, конечно, как оптимист, я была уверена в успехе!
Поиск претендента на главную роль проходил просто в «космические» сроки, поэтому и подготовка кастинга у нас была экстремально быстрой. Всего на лондонский кастинг пришло 20 человек, и среди них были очень хорошие английские артисты. Выбирать было из кого, но я искала артиста неоднозначного, который бы совмещал в себе отрицательное и положительное обаяние: артиста, очень похожего на персонажа Тома Гринвуда, каким он выписан в сценарии. К тому же, мне хотелось, чтобы это был актер с хорошей пластикой.
Jethro Skinner
Посмотрите, может быть, он вам подойдет». Так появился Джетро, он был чуть ли не последним в последний день: до конца проб оставалось 15 минут. Текста у него не было, сценарий он не читал, но тут же за 5 минут пробежал глазами текст и очень прилично прошел пробы! Мы договорились, что к следующему дню он подготовит еще три сцены, и я попробую его повторно. Кстати, к тому времени мы уже закончили работу с кастинг-агентством, поэтому проводить пробы было буквально негде. И мы решили сделать это в Сент-Джеймс парке, прямо на газоне у Букингемского дворца. В результате у меня просто не осталось сомнений – Джетро сходу импровизировал и вообще делал все так, как мог бы сделать мой персонаж. Меня особенно подкупило то, что, когда он надел куклу на руку, оказалось, что она похожа на него! Как будто куклу делали специально для Джетро.
мне особенно нравится. Мы уже сделали одну пробную съемку с Джетро, и то, что я увидела в кадре, просто здорово. Я вижу, как у него светятся глаза!
Сейчас актер Джетро Скиннер готовится к съемкам, поближе знакомится со своим новым другом - куклой Дигги, с утра до ночи репетирует с ним и Бодо Шульте Карера. Вся съемочная группа в восторге от нового Тома. Мы надеемся, что он понравится и зрителям.
Перед началом съемок нам удалось пообщаться с Джетро Скиннер и узнать о нем побольше, чтобы рассказать вам. Представляем вашему вниманию фрагменты этой беседы:
Джетро о России:
- Я до приезда сюда вообще-то мало думал о том, что происходит в России. Англия, которая находится под неким влиянием Америки, не знает ничего о том, что происходит в российском кинопроизводстве. Для меня стало приятным открытием то, что здесь все происходит на мировом уровне. Мой агент, когда я собрался ехать сюда, сказал: «Езжай, потому что актерская и режиссерская система в России гораздо круче, чем в Англии и Америке, это будет отличная школа!». Я уже люблю Россию - недели не прошло, как я приехал! В прошлом году я ездил в Нью-Йорк, к своему другу. И привез совершенно негативные впечатления. У меня было ощущение, что американцы идут вниз, по убывающей. А Россия - это совершенно новая страна, где все развивается, где люди растут во всех отношениях! И это мне очень нравится! Так что, мой друг работает в Нью-Йорке, где так плохо, а я - в России, в Москве, где так хорошо!
Джетро о русской литературе:
- Я играл во Франции Мастера из «Мастера и Маргариты», на французском языке, и это была моя первая большая театральная работа! Я не очень хорошо говорю по-французски. А это было очень серьезное мероприятие. Мы выступали перед аудиторией в 800 человек, на премьере присутствовал посол России во Франции. Очень сложная роль, сложные тексты, которые так непросто запомнить, я буквально ревел ночами! Но в итоге все запомнил, и могу сказать, что это - великая книга! Я хотел бы однажды сыграть Мастера на русском языке. Еще из русской литературы я знаю и люблю Чехова, Достоевского, Гоголя. Слышал о Пушкине - но, увы, не читал. Его нужно читать в подлиннике. Надеюсь, за время, проведенное на съемках «Плюс Один», я сумею выучить русский настолько, чтобы осилить Пушкина!
Джетро о своем приезде на съемки картины «Плюс один»:
- Это потрясающая история - как я попал в этот фильм! Мой друг, снимавший кастинг в Лондоне, который проводила Оксана, позвонил, и сказал: "Приезжай на пробы, снимается большой русский проект...". Я не входил в списки претендентов, мой друг вызвал меня после того, как я целый день работал у себя в саду, поливая цветы и рыхля землю.... Приехал грязный, уставший, - и сразу же пришлось познакомиться с бодрым Дигги, и даже поработать с ним! Только я собрался уйти с кастинга, как мне сказали: "Можно вас еще на секундочку? Можете еще станцевать?". Включили какую-то очень абсурдную мелодию из старого российского мультика, и сказали: "Ни о чем не думай, только танцуй!". А на следующий день в парке Сент -Джеймс, рядом с Букингемским садом, происходили совершенно абсурдные вещи: люди изображали из себя клоунов, фриков - и ни Оксана, ни остальные члены съемочной группы «не парились» на тему близости этого места к королевским владениям! Отлично, что Оксана ни разу не сказала, насколько серьезный проект она снимает: от этого я доверился ей еще больше. К сожалению, я еще не посмотрел фильм Оксаны "Питер ФМ", хотя слышал, что эта картина была очень популярна в России. Вот в первый же свой выходной посмотрю!
Джетро о своем герое Томе и его друге Дигги:
- Когда я впервые прочел этот сценарий. я подумал: это такая международная история, когда культуры запада и востока пересекаются, они могут друг другу что-то дать.... Я знаю, что эта история была написана «под американца», а мне предстоит сделать Тома англичанином... То, что мне показалось в Томе схожим со мной - это ответственность за настроение окружающих: за то, чтобы поднимать это настроение. Приятное занятие, но ужасно утомительное. Требуется много сил и времени, чтобы этим заниматься.... В общем, я почувствовал, что очень хорошо знаю этого Тома, но не очень хорошо знаю Дигги... Сейчас, когда мы познакомились поближе, могу сказать точно: мне нравится Дигги! Он настоящий хиппи, как мои родители! Есть люди, которые пытаются жить идеально, исключив всевозможный мусор, грязь. Дигги - не из таких. Я рассказал папе, что нашел ему подобного - папа очень счастлив!!!!
Джетро об ожиданиях от проекта «Плюс один»:
- Мне очень интересно, найдем ли мы общий язык с Дигги, научимся или нет быть одним целым? Еще я жду, что Том все-таки сможет превратиться в англичанина, мне кажется, ему это пойдет. Еще могу сказать, что мое главное ожидание уже оправдалось - мне все это захватывающе интересно! И еще: в Лондоне меня ждет беременная жена, так что мне очень хочется, чтобы наш фильм стал для нас отличным подарком к рождению ребенка! Возможно, мне пригодится и опыт общения с куклами – во всяком случае, я на это очень надеюсь!
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