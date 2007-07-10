Игорь Ворскла: Психологическая драма может быть остроумной и неожиданной

Кинокомпания «ДК» 28 июня приступила к съемкам художественного фильма Игоря Ворсклы «Закрытые пространства»



Интервью с режиссером «Закрытых пространств»



Про что и для кого фильм «Закрытые пространства»?

Это история для молодых и про молодых. Главным героям по двадцать лет. Фильм начинается с того, что молодая девушка, разносчица пиццы (ее играет Мария Машкова) приносит заказ в некую квартиру на мансардном этаже. Получив деньги, она понимает, что дверь заперта. Молодой человек, главный герой по имени Веня, спокойно заявляет, что хочет совершить в отношении нее акт сексуального насилия. Диалог примерно такой:

Вика: Закрыто.

Веня: Да, закрыто.

Вика: ну так открой.

Веня: Я специально закрыл.

Вика: А теперь специально открой.

Веня: Нет, не открою.

Вика: Так, чего тебе надо?

Веня: Я решил тебя изнасиловать.

Вика: Я тебе сейчас уши надеру!



По-моему, очень бодрая завязка!

Раскрою Вам небольшую тайну. Герой страдает агорафобией – боязнью открытых пространств. Психотерапевт (его играет Александр Ф.Скляр) посоветовал ему в качестве способа избавления от панических атак здоровый полноценный секс. Собственно, он и начнет его искать вот таким затейливым образом - приглашая разносчиц пиццы.



Где проходят съемки картины?

На заводе построена основная декорация квартиры на мансардном этаже. Эту часть истории снимаем в хронологическом порядке.



В фильме будут спецэффекты? Разбитые машины, каскадеры?

Считается, что народу нужен экшн: катастрофы, приключения, детективы - это справедливо. Мы машины бить не будем, хотим держать внимание другим. Хотя, каскадеры нам тоже понадобились – для съемок сцены повешения и загадочных полетов главных героев.



Чем же будете держать внимание?

Экшн – это не обязательно череда аттракционов. Фильм «Закрытые пространствам» - это психологическая драма. Вообще-то об этом нельзя говорить вслух, потому что под этим определением широкий зритель ждет тоскливую тягомотную историю про какие-то там непростые человеческие отношения, природа которых туманна. Но если исключить скуку, банальность, занудное философствование, и построить историю как триллер, но с сохранением правды человеческих чувств, то получается, что психологическая драма может быть остроумной, будоражащей, яркой историей. И если молодому зрителю показать жизнь про него, сделав это современно, увлекательно и без излишнего морализаторства, то вопрос жанра отойдет на 48 план. И никакие взрывы автомобилей не заменят ему возможность увидеть свои проблемы на экране и подсмотреть варианты их решения.



У кого появилась идея столь необычного сценария?

Сценарий писался непосредственно под Машу Машкову. Была написана первая сцена. Мы встретились в кафе, она прочитала. Та волна восторга, которая последовала после ознакомления, вдохновила меня на завершение работы.



Вы ей предложили фактически одну прописанную сцену?

Да. Причем ее героини там еще не было. В первой сцене действие происходит в бизнес–центре. Двое пожилых мужчин сидят за переговорным столом, в богатом офисе. Обсуждают дела насущные, слово за слово и - начинаю драться. Правда, делают это как-то вяло, с отдышкой, таскают друг друга за галстуки, пытаются пинаться ногами. Долго и мучительно выбивают друг из друга обязательства. Я очень четко понимал, зачем она нужна фильму, но долгое время этот эпизод оставался аппендицитом.

И только спустя какое-то время все встало на свои места и история обрела смысл. Получается, что вот эти наши 20-летние герои, если их рассматривать в широком смысле, становятся некоторым олицетворением того поколения, которое появилось в середине восьмидесятых, когда страну тряхнуло. Когда папы и мамы этих персонажей оказались перед необходимостью выживать буквально на физическом уровне, оставив детей если и не буквально, то, по крайней мере, лишив их полноценной родительской опеки и поддержки. И вот эти дерущиеся на протяжении всего фильма отцы и придали объем нашей истории. Кому-то после просмотра может прийти мысль, что те проблемы, которые переживают каждое поколение в целом и каждый человек в отдельности, во многом является наследством поколения предыдущего. И до тех пор, пока передача этого неблагоприятного багажа не будет прервана, проблемы так и будут передаваться. В финале герои предпринимают некий сакральный акт, который должен помочь разорвать эту порочную цепь. Это наша «телеграмма в зал», наша версия того, как можно вырваться из этой цепи.



Вы писали сценарий специально под Машу Машкову? Почему?

Я считаю, что она одна из лучших актрис своего поколения. С необыкновенным потенциалом. У нее большой актерский диапазон, и очень обидно, что до сих пор она не была раскрыта в полной мере. Сериальные работы не дают такой возможности. Маше Машковой и Леониду Бичевину, нашим двум главным героям, достались такие роли, после которых актеры обычно просыпаются знаменитыми.



Как подбирались другие актеры?

Долго искались, был кастинг. Главный герой, Веня, очень своеобразный молодой человек. Он страдает агорафобией, вместе с тем человек умный, образованный, с чувством юмора и богатым внутренним миром. Персонаж достаточно сложный, сначала очень агрессивный, на самом деле – светлый и чистый.



В нем сошлись все эти качества?

Действительно, все сошлось. И первые съемочные дни позволяют сделать вывод, что мы не ошиблись. Это стопроцентная будущая звезда. И главное - он, действительно, необычайно чистый человек, такое редкое качества, которое в наше время практически невозможно найти. Его внутренняя чистота и создаст объем образа. Любой другой на его месте, объявляя о намерении изнасилования, выглядел бы мерзко и пошло.



Съемки фильма будут проходить только в Москве?

Да. Основную часть фильма мы отснимем здесь, в декорациях мансарды. Потом переместимся на крыши, в бизнес-центр, где будут драться наши отцы, в кафе, потом - в кабинет психолога, которого сыграет Александр Ф.Скляр.



Как у вас сложилось с ним сотрудничество? Как вы на него вышли?

Оговорюсь, все кто читал сценарий, высоко его оценили. Скляр не исключение. Но он не проходил кастинг, это такая роль, на которую приглашаются именитые персоны. Скляр очень подходит, у него лицо мудрого, прожившего наполненную жизнь человека. В титрах так и будет указано: «В роли психотерапевта – Александр Ф. Скляр».