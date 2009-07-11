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«Запрещённая реальность» - на фестивале «Нашествие 2009»

11 июля
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11 июля 2009
11 июля на главной сцене фестиваля «Нашествие» состоялось выступление группы «Смысловые галлюцинации», которое стало ярким событием фестивальной программы. Музыканты представили премьеру песни «Волшебный мир», написанной специально для фильма «Запрёщенная реальность», созданного по роману культового писателя Василия Головачева. Для «Смысловых галлюцинаций» эта работа стала первым опытом записи саундтрека.
Создатели картины внимательно подошли к выбору музыкального коллектива. Так, продюсер картины Юлия Орлова считает, что группе удалось уловить дух фильма и придать ему точную музыкальную форму: «Мы очень хорошо знали репертуар группы «Смысловые галлюцинации», поэтому для записи саундтрека пригласили именно их. Для работы над песней участники группы отсматривали фрагменты фильма, общались с музыкальным продюсером фильма Олегом Нестеровым и режиссёром-постановщиком Константином Максимовым, искали идею, которая органично вписалась бы в канву киноленты, как по смыслу, так и музыкально. И конечный результат нам очень нравится».
Во время работы над песней было создано несколько версий песни, из которых на сегодняшний день остались лишь две: одна, электронная, вполне соответствует духу и времени фильма (ближайшее будущее), а другая сделана для «живых» исполнений, радиоэфира и видеоклипа. Именно этот вариант и услышали гости фестиваля «Нашествие».
Во время пресс-конференции лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец сказал, что песня «Волшебный мир» очень точно передает атмосферу фильма и подчеркнул значимость данной работы для слушателей и поклонников творчества Василия Головачева.
Помимо композиции «Волшебный мир» в саундтрек нового фантастического боевика «Запрёщенная реальность» вошла еще одна песня группы «Смысловые галлюцинации» - «Разломы» из альбома «Сердца и моторы».

SKC
Фото М. Владимирской, предоставлено компанией Русь-Медиа.
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Василий ГоловачевКонстантин Максимов (II)Олег Нестеров
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Запрещенная реальность

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