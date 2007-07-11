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"Тюрьма особого назначения" попала под запрет

11 июля
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11 июля 2007
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) утверждает, что премьеру фильма про тюремную жизнь ВГТРК перенесла по просьбе ФСИН, телекомпания объясняет это техническими причинами. Показ первых двух серий нового 12-серийного художественного фильма "Тюрьма особого назначения" был запланирован на телеканале "Россия" на 11 июля, однако в эфир он так и не вышел. "В связи с тем, что речь в фильме идет о тюремном быте, мы просили руководство ВГТРК показать нам фильм для просмотра", - сообщил руководитель пресс-бюро ФСИН РФ Александр Сидоров. Он пояснил это тем, что после показа художественного фильма "Зона" было много жалоб. "Сами осужденные писали письма о том, что в фильме очень много искажений", - сказал Сидоров. Для недопущения подобной ситуации ФСИН предложила ВГТРК показать им новый фильм до его выхода в эфир, и, как утверждает Сидоров, руководство ВГТРК пошло на встречу. "Эту информацию категорически опровергли в пресс-службе ВГТРК. "Фильм был снят с эфира для того, чтобы решить некоторые технические вопросы с семьями подследственных", - заявил сотрудник пресс-службы ВГТРК. "Фильм будет в эфире, но когда - не скажем. Это наш секрет", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о времени появления сериала в программной сетке телеканала.
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фильмы
ЗонаТюрьма особого назначения

обсуждение >>
№ 1
Кукнарь Кукнарев   26.10.2012 - 21:09
Ну конечно, если бы было можно, то правительство вообще запретило все фильмы про тюрьмы и зоны! читать далее>>
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