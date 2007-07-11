"Тюрьма особого назначения" попала под запрет

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) утверждает, что премьеру фильма про тюремную жизнь ВГТРК перенесла по просьбе ФСИН, телекомпания объясняет это техническими причинами. Показ первых двух серий нового 12-серийного художественного фильма "Тюрьма особого назначения
" был запланирован на телеканале "Россия" на 11 июля, однако в эфир он так и не вышел. "В связи с тем, что речь в фильме идет о тюремном быте, мы просили руководство ВГТРК показать нам фильм для просмотра", - сообщил руководитель пресс-бюро ФСИН РФ Александр Сидоров. Он пояснил это тем, что после показа художественного фильма "Зона
" было много жалоб. "Сами осужденные писали письма о том, что в фильме очень много искажений", - сказал Сидоров. Для недопущения подобной ситуации ФСИН предложила ВГТРК показать им новый фильм до его выхода в эфир, и, как утверждает Сидоров, руководство ВГТРК пошло на встречу. "Эту информацию категорически опровергли в пресс-службе ВГТРК. "Фильм был снят с эфира для того, чтобы решить некоторые технические вопросы с семьями подследственных", - заявил сотрудник пресс-службы ВГТРК. "Фильм будет в эфире, но когда - не скажем. Это наш секрет", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о времени появления сериала в программной сетке телеканала.
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