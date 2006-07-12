Детское жюри выбирает лучший фильм, а юные зрители симпатизируют Максиму Коновалову.

Большое детское жюри Международного детского центра "Артек" подвело итоги XIV Международного детского кинофестиваля "Артек". В состав жюри кинофестиваля вошло более 3400 детей из 17 стран мира.

"Самым-самым фильмом" кинофестиваля по решению Большого детского жюри стал фильм "Костяника. Время лето" (режиссер Дмитрий Федоров, Россия), который получил "Гран-при" - бронзовый кинокораблик "АртеКино".

Лучшей актрисой XIV кинофестиваля "Артек" признана Ольга Старченкова ("Костяника. Время лета", Россия);

Лучшим актером - Иван Вакуленко ("Костяника. Время лета", Россия);

Лучшей девочкой-актрисой Зидони Фон Кросиг ("Биби - маленькая волшебница и тайна ночных птиц", Германия);

Лучшим мальчиком-актером - Максим Емельянов ("Тайна Заборского омута", Россия).

Впервые на кинофестивале присужден приз зрительских симпатий, его обладателем стал Максим Коновалов.

Фестивалю порадовались не только "орлята", но и "звезды", многие из которых приехали со своими детьми. Юлия Рутберг, например, отметила там свой день рождения. В подарок актриса получила огромный пирог в 5 кг, испеченный собственноручно директором "Орленка" Александром Джеусом.