«Взрослая дочь, или Тест на...». Премьера

13 июля в московском кинотеатре «Октябрь», почти одновременно с пресс-показом новой фантастической истории студии Уолта Диснея «Ученик чародея», состоялась премьера отечественной романтической комедии «Взрослая дочь, или Тест на...»
с Дмитрием Марьяновым
и Ильей Шакуновым
в главных ролях.
Отрывки и рекламные ролики, увиденные нами на Сочинском Кинорынке
, оставили после себя благоприятные впечатления. Да и актерский состав внушает доверие. Помимо Марьянова
и Шакунова
в фильме приняли участие Сергей Горобченко
, Олеся Судзиловская
, Евгения Брик
и Олег Тактаров
, ставший одним из самых заметных персонажей в «Хищниках» Роберта Родригеса
.
Из вышеперечисленных фильм зрителям и друзьям представили актеры Дмитрий Марьянов
и Олеся Судзиловская
, а также режиссер Мгер Мкртчян
(«Трое и Снежинка»
) и главная героиня новой комедии Ольга Николич
.
Сюжет фильма построен на взаимоотношениях Алексея
и его дочери Насти
. Проблему же отцов обостряет то, что девушка влюбляется в делового партнера отца Валеру
. Из этого и следуют многие комичные ситуации. Конечно же, нашлось место и выпивке (без нее в русском кино никуда!), и футболу (эта тема пока еще горяча после ЧМ), и мужским дракам (обычное дело для фильмов с участием Марьянова
и Горобченко
).
Картина «Взрослая дочь, или Тест на...»
выходит в прокат 15 июля 2010 года.
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