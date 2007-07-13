В пятницу, 13-го июля, начались съемки ситкома СТС «Папины дочки», идея которого принадлежит Вячеславу Муругову и Александру Роднянскому
В плачевном положении оказался главный герой – практикующий психотерапевт по вопросам семейных отношений Сергей Васнецов: его бросила жена. И не просто бросила, а оставила на его попечении пять (!) разновозрастных дочек.
И все девочки – такие разные!
Старшей дочери, Маше, 17 лет, в этом году она заканчивает школу. Умница и красавица, конечно, мечтает о богатом женихе.
Даше – 16, она – гот. И этим многое сказано. Любимый цвет – чёрный. Мрачный макияж и никакого загара. Сделала пирсинг языка. Плохо учится, часто получает замечания от учителей. Ценит свою независимость. Не любит заниматься работой по дому. На замечания отца часто не обращает внимания.
Жене – 14. Самая спортивная в семье. По характеру она – пацанка! Ведет себя, как мальчишка, очень любит играть в футбол и заниматься каратэ.
Галине Сергеевне всего 11, но это очень серьезная и не по возрасту рассудительная девочка. Эрудит, вундеркинд, хорошо играет в шахматы, любит физику и алгебру, все члены семьи называют ее уважительно по имени-отчеству.
Полине 5 лет. Домашние зовут ее Пуговкой – это прозвище ей больше подходит. Самая маленькая и очаровательная! Она очень любит своего папу, во всем старается подражать сестрам. Ей, конечно, труднее всех пришлось, когда мама уехала. Но Пуговка никогда не грустит и вселяет в папу и сестёр свой оптимизм.
Формат: получасовой комедийный сериал для всей семьи
Жанр: ситком (60 серий)
Генеральные продюсеры: Александр Роднянский, Вячеслав Муругов
Продюсер: Константин Кикичев
Исполнительные продюсеры: Татьяна Давтян, Татьяна Плешанова
Режиссер: Ирина Васильева
Актеры и роли:
Андрей Леонов
– папа
Мария Сёмкина
– Оксана
Александр Олешко
– Олигарх
Мирослава Карпович
– Маша
Настя Сиваева
– Даша
Даша Мельникова
– Женя
Лиза Арзамасова
– Галина Сергеевна
Катя Старшова – Пуговка
Александр Самойленко
– доктор Антонов (друг папы)
Татьяна Орлова
– секретарь
«Папины дочки» смотреть онлайн на Кино-Театр.ru
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