Кинокомпания «Коктебель» приступает к съемкам нового фильма «Последний день»

анонс

В Роттердаме открылся 38-й Международный кинофестиваль. Во внеконкурсных программах этого смотра очень много русских картин и имен.

Актрисы сериала «Татьянин день» поздравили детей с днем рождения дома, в котором они растут и учатся.

22 июня 2007

Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни…

«…Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни… После увлечения историей русского освободительного движения, после кипящего Московского университета 1926 года, кипящей Москвы — мне надлежало испытать свои истинные душевные качества».