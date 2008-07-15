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16-й Международный детский кинофестиваль в Крыму. Закрытие

15 июля
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15 июля 2008
В Крыму много лет проходил Международный детский кинофестиваль в одном из самых больших пионерских лагерей Советского Союза, который начал свою деятельность, как детская здравница уже более 80 лет тому назад.
В прошлом году этот замечательный детский киносмотр отметил свой 15-летний юбилей, завоевав за эти годы любовь юных зрителей, уважение кинематографистов, войдя, по мнению кинокритиков, в рейтинговую десятку лучших детских кинофестивалей мира.
Последние 10 лет кинофестиваль «Артек» проводили МДЦ «Артек» (Украина) и Фонд пропаганды детского киноискусства «Киногром» (Россия). За две недели до начала 16-го кинофорума, когда уже полностью была отобрана и сформирована конкурсная и внеконкурсная программы, приглашены популярные актеры, заказаны билеты на самолет, руководство Артека предложило российской стороне полностью сменить концепцию фестиваля и заменить Малое и Большое детское жюри – гордость всех предыдущих фестивалей – на взрослое профессиональное. Российская сторона, в лице Фонда, попыталась объяснить, что смена концепции требует серьезной проработки и этот вопрос следует обсуждать уже после окончания нынешнего фестиваля. Поскольку переговоры зашли в тупик, руководство Фонда «Киногром» предложило Правительству Автономной Республики Крым провести 16-й Международный детский кинофестиваль на базе нескольких детских лагерей Южного берега Крыма. Совет Министров Автономной Республики поддержал это предложение и 16-й кинофестиваль прошел в трех детских центрах: «Жемчужный берег» (Гурзуф), «Смена» (Ялта) и «Комарово» (Форос), в которых в это время одновременно отдыхало более 1500 детей. Кинофестиваль поддержали: Министерство культуры России, Комитет межрегиональных связей и национальной политики города Москвы, Департамент образования города Москвы, Союз кинематографистов России, Фонд «Москва-Севастополь», Дом Кино СК России, а также Правительство Автономной Республики Крым, Ялтинский городской совет, Гурзуфсий поселковый совет и другие правительственные и общественные организации.
16-й Международный детский кинофестиваль подарил ребятам веселый и яркий праздник кино. Торжественное открытие прошло в лучшем киноконцертном зале Крыма – Ялтинском Дворце «Юбилейный», в котором в разные годы выступали самые знаменитые и популярнее артисты мира. В «Юбилейный» на автобусах привезли ребят из трех лагерей. Чтобы поприветствовать своих юных зрителей, на сцену вышли любимые всеми артисты театра и кино: Наталья Бондарчук, Светлана Светличная, Всеволод Шиловский, Наталья Гвоздикова, Денис Никифоров, Алексей Кузнецов, Мария Бурляева, Михаил Дорожкин, Нонна Гришаева, Максим Коновалов, Юрий Мосейчук, Алексей Панин, Анатолий Журавлев, Денис Матросов и многие другие. Два президента: народный артист СССР Василий Лановой (Россия) и народный артист Украины, кинорежиссер Олег Фиалко открыли фестиваль и пожелали всем собравшимся интересных фестивальных встреч и хороших фильмов. Теплые слова в адрес фестиваля и добрые пожелания ему высказала заместитель Председателя Совета министров АР Крым Татьяна Умрихина. Перед гостями и участниками фестиваля выступили лучшие детские танцевально-музыкальные коллективы и исполнители России и Украины, а завершилось шоу великолепным салютом.
В течении фестивальной недели ребята в своих лагерях посмотрели 7 конкурных лент: «Операция Че Гевара» (Россия-Украина) Ахтема Сеитаблаева, «Сезон открытий» (Россия) Вячеслава Афонина, «Родина или смерть» (Россия) Аллы Криницыной, «Кука» (Россия) Ярослава Чеважевского, «Мы из будущего» (Россия) Андрея Малюкова, «Чаклун и Румба» (Беларусь) Андрея Голубева, «Руди – гончий поросенок» (Германия) Питера Тимма.
Большой интерес у ребят вызвала внеконкурсная программа, подготовленная студией «Мастер-фильм». Писатель, режиссер, теле- и радиоведущий Сергей Капков представил документальный фильм «День рождения мультфильма» о том, как рождаются мультики, а режиссер-аниматор Мария Степанова провела мастер-класс, где все ребята смогли не только увидеть уникальное песочное шоу, которое демонстрировала им Маша, но и самостоятельно создать несколько картинок из песка.
Настоящим откровением для детей стала ретропрограмма, посвященная 100-летию отечественного кинопроизводства и 95-летию первого в мире объемного мультфильма «Стрекоза и муровей», созданного в 1913 году режиссером Владиславом Старевичем в Киноателье «Александра Ханжонкова и Ко». Ребята, затаив дыхание, слушали рассказ о первых шагах нашего кино, об артистах немого кино, о людях, заложивших основы мирового и российского кинематографа, и с еще большим восторгом смотрели кадры фильма, снятого почти 100 лет тому назад.
Кроме традиционных кинопоказов на фестивале была обширная культурная программа, мастер-классы участников этого киносмотра во всех трех лагерях, великолепный задорный капустник, посвященный двум юбилеям: 85-летию бессменного советника Малого детского жюри, заслуженного деятеля искусств России, заслуженного работника культуры АР Крым, кинорежиссера Исаака Магитона и 70-летию народного артиста России, кинорежиссера Всеволода Шиловского.
Большим событием для участников фестиваля стала поездка в Севастополь, где известные артисты, во главе с Василием Лановым дали несколько концертов на кораблях Российского Черноморского Флота и в Доме офицеров Севастополя. Вместе с делегацией артистов Севастополь посетила группа представителей Правительства Москвы и председатель Комитета межрегиональных связей и национальной политики города Москвы Александров.
Церемония закрытия 16-го Международного детского кинофестиваля в Крыму прошла на живописнейшей открытой площадке детского лагеря «Комарово» в Форосе. В торжественной обстановке победителям кинофестиваля были вручены специальные призы Малого детского жюри (19 ребят из трех лагерей под руководством советника жюри кинорежиссера Исаака Магитона) и официальные награды «Кинокораблики», которые присуждаются после подсчета номинационных листов (1500 штук), заполняемых всеми ребятами, участвовавшими в фестивале. Лучшей девочкой-актрисой фестиваля признали Настю Добрынину, за исполнение главной роли в фильме «Кука», который удостоился еще одной главной награды – приза за «Самый добрый фильм». Лучшим мальчиком-актером стал Миша Процько – за главную роль в картине «Операция Че Гевара». Приз лучшей взрослой актрисе решено было не присуждать, а лучшим взрослым актером фестиваля признали Андрея Федорцова – за главную роль в картине «Чаклун и Румба», которая также завоевала «Кинокораблик», как «Самый увлекательный фильм». Безоговорочным лидером фестиваля стала лента Андрея Малюкова «Мы из будущего», которой присудили две главные награды – призы за «Самый мудрый» и «Самый Самый фильм» киносмотра.
16-й Международный детский кинофестиваль в Крыму состоялся, прошел, хоть и в экстремальных обстоятельствах, но на высоком художественном и организационном уровне. Каким бы не было в дальнейшем будущее детских кинофестивалей в Артеке и на Южном Берегу Крыма, ясно одно, раз выйдя за рамки одного, пусть даже самого замечательного лагеря, Международный детский кинофестиваль впредь будет всегда проходить летом во всех крупных детских центрах Крыма.
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персоны
Вячеслав АфонинНаталья БондарчукМария БурляеваНаталья ГвоздиковаАндрей ГолубевНонна ГришаеваАнастасия ДобрынинаМихаил ДорожкинАнатолий ЖуравлёвМаксим КоноваловАлла КриницынаАлексей КузнецовВасилий ЛановойИсаак МагитонАндрей МалюковДенис МатросовЮрий МосейчукДенис НикифоровАлексей ПанинМихаил ПроцькоСветлана СветличнаяАндрей ФедорцовОлег ФиалкоЯрослав ЧеважевскийВсеволод Шиловский
фильмы
КукаМы из будущегоРодина или смертьСезон открытийЧаклун и Румба

фотографии >>
Миша Процько
Настя Добрынина
16-й Международный детский кинофестиваль в Крыму. Закрытие фотографии
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№ 1
Лащёнков Алексей (Калач на Дону)   22.02.2010 - 22:36
Фильм Класс! Вы Супер! Молодцы! Так Держать! Лучше Мы из Будущего 1и2 Я давно не видел! Пишу как внук деда,который на Катюше дошёл до Берлина.жаль только его нету уже .Ему бы понравилось.Спасибо... читать далее>>
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