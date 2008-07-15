16-й Международный детский кинофестиваль в Крыму. Закрытие

В Крыму много лет проходил Международный детский кинофестиваль
в одном из самых больших пионерских лагерей Советского Союза, который начал свою деятельность, как детская здравница уже более 80 лет тому назад.
В прошлом году этот замечательный детский киносмотр отметил свой 15-летний юбилей, завоевав за эти годы любовь юных зрителей, уважение кинематографистов, войдя, по мнению кинокритиков, в рейтинговую десятку лучших детских кинофестивалей мира.
Последние 10 лет кинофестиваль «Артек» проводили МДЦ «Артек» (Украина) и Фонд пропаганды детского киноискусства «Киногром» (Россия). За две недели до начала 16-го кинофорума, когда уже полностью была отобрана и сформирована конкурсная и внеконкурсная программы, приглашены популярные актеры, заказаны билеты на самолет, руководство Артека предложило российской стороне полностью сменить концепцию фестиваля и заменить Малое и Большое детское жюри – гордость всех предыдущих фестивалей – на взрослое профессиональное. Российская сторона, в лице Фонда, попыталась объяснить, что смена концепции требует серьезной проработки и этот вопрос следует обсуждать уже после окончания нынешнего фестиваля. Поскольку переговоры зашли в тупик, руководство Фонда «Киногром» предложило Правительству Автономной Республики Крым провести 16-й Международный детский кинофестиваль на базе нескольких детских лагерей Южного берега Крыма. Совет Министров Автономной Республики поддержал это предложение и 16-й кинофестиваль прошел в трех детских центрах: «Жемчужный берег» (Гурзуф), «Смена» (Ялта) и «Комарово» (Форос), в которых в это время одновременно отдыхало более 1500 детей. Кинофестиваль поддержали: Министерство культуры России, Комитет межрегиональных связей и национальной политики города Москвы, Департамент образования города Москвы, Союз кинематографистов России, Фонд «Москва-Севастополь», Дом Кино СК России, а также Правительство Автономной Республики Крым, Ялтинский городской совет, Гурзуфсий поселковый совет и другие правительственные и общественные организации.
16-й Международный детский кинофестиваль подарил ребятам веселый и яркий праздник кино. Торжественное открытие прошло в лучшем киноконцертном зале Крыма – Ялтинском Дворце «Юбилейный», в котором в разные годы выступали самые знаменитые и популярнее артисты мира. В «Юбилейный» на автобусах привезли ребят из трех лагерей. Чтобы поприветствовать своих юных зрителей, на сцену вышли любимые всеми артисты театра и кино: Наталья Бондарчук, Светлана Светличная, Всеволод Шиловский, Наталья Гвоздикова, Денис Никифоров, Алексей Кузнецов, Мария Бурляева, Михаил Дорожкин, Нонна Гришаева, Максим Коновалов, Юрий Мосейчук, Алексей Панин, Анатолий Журавлев, Денис Матросов и многие другие. Два президента: народный артист СССР Василий Лановой (Россия) и народный артист Украины, кинорежиссер Олег Фиалко открыли фестиваль и пожелали всем собравшимся интересных фестивальных встреч и хороших фильмов. Теплые слова в адрес фестиваля и добрые пожелания ему высказала заместитель Председателя Совета министров АР Крым Татьяна Умрихина. Перед гостями и участниками фестиваля выступили лучшие детские танцевально-музыкальные коллективы и исполнители России и Украины, а завершилось шоу великолепным салютом.
В течении фестивальной недели ребята в своих лагерях посмотрели 7 конкурных лент: «Операция Че Гевара» (Россия-Украина) Ахтема Сеитаблаева, «Сезон открытий» (Россия) Вячеслава Афонина, «Родина или смерть» (Россия) Аллы Криницыной, «Кука»
(Россия) Ярослава Чеважевского, «Мы из будущего»
(Россия) Андрея Малюкова, «Чаклун и Румба» (Беларусь) Андрея Голубева, «Руди – гончий поросенок» (Германия) Питера Тимма.
Большой интерес у ребят вызвала внеконкурсная программа, подготовленная студией «Мастер-фильм». Писатель, режиссер, теле- и радиоведущий Сергей Капков представил документальный фильм «День рождения мультфильма» о том, как рождаются мультики, а режиссер-аниматор Мария Степанова провела мастер-класс, где все ребята смогли не только увидеть уникальное песочное шоу, которое демонстрировала им Маша, но и самостоятельно создать несколько картинок из песка.
Настоящим откровением для детей стала ретропрограмма, посвященная 100-летию отечественного кинопроизводства и 95-летию первого в мире объемного мультфильма «Стрекоза и муровей», созданного в 1913 году режиссером Владиславом Старевичем в Киноателье «Александра Ханжонкова и Ко». Ребята, затаив дыхание, слушали рассказ о первых шагах нашего кино, об артистах немого кино, о людях, заложивших основы мирового и российского кинематографа, и с еще большим восторгом смотрели кадры фильма, снятого почти 100 лет тому назад.
Кроме традиционных кинопоказов на фестивале была обширная культурная программа, мастер-классы участников этого киносмотра во всех трех лагерях, великолепный задорный капустник, посвященный двум юбилеям: 85-летию бессменного советника Малого детского жюри, заслуженного деятеля искусств России, заслуженного работника культуры АР Крым, кинорежиссера Исаака Магитона и 70-летию народного артиста России, кинорежиссера Всеволода Шиловского.
Большим событием для участников фестиваля стала поездка в Севастополь, где известные артисты, во главе с Василием Лановым дали несколько концертов на кораблях Российского Черноморского Флота и в Доме офицеров Севастополя. Вместе с делегацией артистов Севастополь посетила группа представителей Правительства Москвы и председатель Комитета межрегиональных связей и национальной политики города Москвы Александров.
Церемония закрытия 16-го Международного детского кинофестиваля в Крыму прошла на живописнейшей открытой площадке детского лагеря «Комарово» в Форосе. В торжественной обстановке победителям кинофестиваля были вручены специальные призы Малого детского жюри (19 ребят из трех лагерей под руководством советника жюри кинорежиссера Исаака Магитона) и официальные награды «Кинокораблики», которые присуждаются после подсчета номинационных листов (1500 штук), заполняемых всеми ребятами, участвовавшими в фестивале. Лучшей девочкой-актрисой фестиваля признали Настю Добрынину, за исполнение главной роли в фильме «Кука», который удостоился еще одной главной награды – приза за «Самый добрый фильм». Лучшим мальчиком-актером стал Миша Процько – за главную роль в картине «Операция Че Гевара». Приз лучшей взрослой актрисе решено было не присуждать, а лучшим взрослым актером фестиваля признали Андрея Федорцова – за главную роль в картине «Чаклун и Румба», которая также завоевала «Кинокораблик», как «Самый увлекательный фильм». Безоговорочным лидером фестиваля стала лента Андрея Малюкова «Мы из будущего», которой присудили две главные награды – призы за «Самый мудрый» и «Самый Самый фильм» киносмотра.
16-й Международный детский кинофестиваль в Крыму состоялся, прошел, хоть и в экстремальных обстоятельствах, но на высоком художественном и организационном уровне. Каким бы не было в дальнейшем будущее детских кинофестивалей в Артеке и на Южном Берегу Крыма, ясно одно, раз выйдя за рамки одного, пусть даже самого замечательного лагеря, Международный детский кинофестиваль впредь будет всегда проходить летом во всех крупных детских центрах Крыма.
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