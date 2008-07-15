16-й Международный детский кинофестиваль в Крыму. Закрытие

анонс

"Мальтийский Крест" и другие проекты кинокомпании "Каскад"

В Концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся закрытый предпремьерный показ фильма Ольги Субботиной «Про любоff».

13 февраля 2012

Игорь Костолевский вошел в число финалистов ТЭФИ-2009 за роль в фильме «Время счастья».

31 августа Фонд "Академия российского телевидения" провел заседание 2-х гильдий – «Игрового кино» и «Продюсеров», где были определены первые финалисты конкурса ТЭФИ-2009.