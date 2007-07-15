"Мираж" - новый фильм Тиграна Кеосаяна

анонс

Организаторы кинофестиваля "Кинотавр" 11 апреля назвали первые картины, которые войдут в основную программу.

11 июня 2006

День рождения Госфильмофонда

Совет Министров СССР принимает постановление № 3698-1510 "О создании Всесоюзного государственного фонда кинофильмов". Постановление было подписано И.В. Сталиным. Этим Постановлением регламентировано подчинение Госфильмофонда непосредственно Министру кинематографии СССР и включение Госфильмофонда в перечень особо важных объектов промышленности.