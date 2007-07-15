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"Мираж" - новый фильм Тиграна Кеосаяна

15 июля
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15 июля 2007
Начались съемки приключенческого боевика Тиграна Кеосаяна — "Мираж". Сюжет у картины вполне публицистичный и актуальный. Три юные дурочки соблазняются на "выгодную работу на Ближнем Востоке" и попадают в руки современных работорговцев. Некоторое время спустя они случайно встречают двух заблудившихся туристов и им удается бежать. На берегу моря беглецы обнаруживают заброшенную базу боевиков "Мертвый город", которая становится их крепостью. А в это время некто Ловец получает приказ привезти одну из девушек обратно в Россию.
Съемки проходили в Москве и на побережье Азовского моря — в Тамани, где для фильма выстроили целый город. Режиссер картины — Тигран Кеосаян, сценарий написали Алена Званцева и Дмитрий Константинов. Снимались в фильме звезды российского кино — Алексей Чадов, Алексей Панин, Дмитрий Марьянов, Алена Хмельницкая, Виктор Вержбицкий, Наталья Наумова. Продюсер картины — Рубен Дишдишян, на днях ставший обладателем Гран-При премии "Медиа-Менеджер России".
Тигран Кеосаян, автор "Ландыша серебристого", обещает зрителям нечто, в свойственной ему манере "хулиганское" — коктейль из жанров, сдобренный обилием кино-цитат. Он, например, несколько раз просил сценаристов переписать их чересчур серьезную историю, добавить приключений и игры с жанрами. Ориентируется режиссер на фильмы Серджо Леоне, особенно на "Однажды на Диком Западе" (C'era Una Volta Il West). Если говорить об отечественном кинематографе, то Кеосаян вдохновляется картинами "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Неуловимые мстители" и "Белое солнце пустыни". Режиссер отмечает, что отстроенный на берегу Азова "Мертвый город" по масштабу вполне сопоставим с мосфильмовским Галирадом.
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персоны
Виктор ВержбицкийТигран КеосаянДмитрий МарьяновНаталья НаумоваАлексей ПанинАлёна ХмельницкаяАлексей Чадов
фильмы
Белое солнце пустыниМиражНеуловимые мстители

обсуждение >>
№ 4
Кола (НН)   24.05.2008 - 19:05
участвовал в съёмках... теперь жду премьеры! только не понятно, когда это произойдёт... по последней информации, вроде, намечено на 21 августа! читать далее>>
№ 3
Cвета (Питер)   16.08.2007 - 00:14
наблюдали за съёмками фильма сверху...красота... энергичненько так...люди с автоматами,лошади,пиф-паф... ждём фильм с нетерпением! читать далее>>
№ 2
Света (Тамань)   10.08.2007 - 11:21
Была на съемках фильма Мираж. Вчера смотрели уже смонтированные части фильма, очень интересный и смешной получается. Много юмора, хорошая игра артистов. В жизни они очень обаятельные люди, рада, что выпал... читать далее>>
№ 1
Андрей (москва)   16.07.2007 - 20:24
Будет интересно посмотреть на творение известного режисера Тиграна КЕОСАЯНА! Интересно Почему на сайте в пресс релизе к фильму "МИРАЖ" в разделе о главных ролях перечислены не все актеры!? Там... читать далее>>
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