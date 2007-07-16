На Мальте начались съемки шпионского боевика "Непобедимый"

анонс

В конференц-зале ИТАР-ТАСС 2 августа состоялась презентация нового кинопроекта «Мика и Альфред».

9 декабря состоялась пресс-конференция с Джеймсом Кэмероном, Сигурни Уивер и другими создателями долгожданного кинофильма про синих людей.

13 февраля 2012

Лучшим актером на Киношоке-2008 стал украинец

21 сентября состоялась церемония торжественного закрытия XVII Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок-2008", на которой были объявлены победители во всех номинациях.