Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Новая победа России – фильм «Внеземной» получил Grand Remi Award.

16 июля
Все года

Хроника кино >>
16 июля 2008
16 июля в Американском Культурном Центре при Посольстве Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации состоялось торжественное вручение премии Grand Remi Award. Самую высокую награду 41-ого Международного фестиваля независимого кино в Хьюстоне (WorldFest Houston Film Festival) вручили Председателю Совета директоров «Star Media» Владу Ряшину за фильм «Внеземной».

Приз вручила Магдалена Сластушинская – исполнительный директор Американского Культурного Цента при Посольстве Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации. Также на церемонии было зачитано официальное письмо-поздравление от председателя кинофестиваля Тодда Хантера, направленное в адрес «Star Media». «Примите мои искренние поздравления с победой на 41-ом ежегодном кинофестивале WorldFest Houston Film Festival – написал в своем письме Тодд Хантер. – Ребята, Вы отлично справились со своей работой. Ваш фильм стал лучшим из более чем 1000 работ их 33 стран мира, участвовавших в конкурсе. Основным критерием отбора для жюри WorldFest Houston Film Festival является высокое качество сценария и кинотелепроизводства – интригующая история в захватывающем изложении («A Good Story, Well Told»). Это очень серьезное достижение - впервые Grand Remi Award вручается фильму из России».

«Это приятный сюрприз для нас, - говорит Влад Ряшин. - Изначально мы надеялись, что «Внеземной» получит Платиновую, Золотую, Серебряную или Бронзовую награду Remi, но решение жюри превзошло все наши ожидания. Впервые в истории со времен создания кинофестиваля (1961 года) российский проект завоевывает наивысшую награду - Grand Remi Award. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в создании этого проекта, и особенно продюсера Юрия Минзянова, режиссера Сергея Крутина и весь актерский состав. Для нас большая честь находиться в одном ряду с такими именами как братья Коэн, Джорж Лукас, Дэвид Линч, Стивен Спилберг, Оливер Стоун и другими призерами Хьюстонского кинофестиваля разных лет. Права на премьерный показ «Внеземного» приобрел «Первый» канал и в скором времени зритель сможет увидеть его в телеэфире. Я уверен, фильм никого не оставит равнодушным».

Гостями события были представители Американского Культурного Центра при Посольстве США в Российской Федерации, а также представители СМИ.

Всего, в разные годы, платиновые, серебряные и золотые призы фестиваля получили несколько российских проектов, такие как «Блаженная» режиссера Сергея Струсовского, «Звезда» Николая Лебедева, «Красное небо. Черный снег» Валерия Огородникова, а также престижной награды Remi двадцать лет назад был удостоен режиссер Отар Иоселиани за фильм «И стал свет».

Информация от кинокомпании Star Media
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Отар ИоселианиСергей КрутинНиколай Лебедев (III)Юрий МинзяновВалерий ОгородниковВладислав РяшинСергей Струсовский
фильмы
БлаженнаяВнеземнойЗвездаИ стал светКрасное небо. Чёрный снег

фотографии >>
Новая победа России – фильм «Внеземной» получил Grand Remi Award. фотографии
Новая победа России – фильм «Внеземной» получил Grand Remi Award. фотографии
Новая победа России – фильм «Внеземной» получил Grand Remi Award. фотографии
Новая победа России – фильм «Внеземной» получил Grand Remi Award. фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

"Золотой орел" улетел на "Остров"

"Золотой орел" улетел на "Остров"

Картина Павла Лунгина "Остров" получила премии в основных номинациях: за лучший фильм, сценарий, режиссерскую и операторскую работу, за лучшие мужские роли первого и второго плана: актеры Петр Мамонов и Виктор Сухоруков.
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Иосиф Лагидзе
14 июля ушёл из жизни актёр Иосиф Лагидзе.
Юлия Волхонская
13 июля ушла из жизни продюсер Юлия Волхонская.

День рождения >>

Леонид Агутин
Мария Олейникова
Ада Роговцева
Сергей Романович
Мария Сокова
Виктор Соловьёв (II)
Виктория Тарасова
Сергей Цепов
Константин Шафоренко
Ана Паула Арозио
Рубен Блэйдс
Фиби Кейтс
Джинджер Роджерс
Барбара Стэнвик
Брэд Харрис
Джордж Хилтон
все родившиеся 16 июля >>

Премьеры ТВ

Sпарта
9 июля
Первый канал
Антиганг
15 июля
Первый канал
Тренер
15 июля
Россия 1
Старушки в бегах
16 июля
Первый канал
Так не бывает
16 июля
ТВЦ
Я требую любви
19 июля
Домашний
Генезис 2.0
22 июля
Россия 1

ревью