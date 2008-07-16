Новая победа России – фильм «Внеземной» получил Grand Remi Award.

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В бельгийском городе Монсе открыт 23-й международный фестиваль фильмов о любви.

26 января 2008

"Золотой орел" улетел на "Остров"

Картина Павла Лунгина "Остров" получила премии в основных номинациях: за лучший фильм, сценарий, режиссерскую и операторскую работу, за лучшие мужские роли первого и второго плана: актеры Петр Мамонов и Виктор Сухоруков.