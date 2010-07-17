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«Сны старого отеля»: съемки

17 июля
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17 июля 2010
Творческий коллектив нового художественного фильма «Сны старого отеля» устроил на съемочной площадке «лабораторию чувств», в которой проводят опыты и пытаются доказать будущему зрителю, что ощущения неповторимы.
«Сны старого отеля»: съемки
Можно повторить события, найти этих же людей, оказаться в этом же месте и создать такую же атмосферу, но... Никогда мы не сможем повторить ощущения, они всегда будут не похожи на предыдущие. И мы часто делаем ошибки и попадаем в разные порой опасные ситуации в надежде повторить то, что с нами, когда то уже было... И не всегда понимаем, что это не возможно! А когда получаем нечто похожее, задумываемся, а нужно ли это? А может смысл в самом поиске?
Именно этот смысл и пытается понять главная героиня художественного фильма «Сны старого отеля», снимала который компания ConnectFilm» по одноименной пьесе Юлии Зелениной.
Режиссер-постановщик: Дмитрий Гольдман
Продюсеры: Дмитрий Белосохов, Андрей Миненков
В ролях: Низина Ирина (Девушка); Марин Александр (Супруг); Чудницов Олег (Портье); Селивёрстова Наталья (Супруга); Тарасов Никита (Он); Гуляева Оксана (Она); Никитин Александр (Мужчина); Максимова Диана (Дама); Фастовский Александр (Сутенер); Хмуров Михаил (Администратор); Пангсепп Олег (Вор).

www.connectfilm.ru
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«Сны старого отеля»: съемки фотографии
«Сны старого отеля»: съемки фотографии
«Сны старого отеля»: съемки фотографии
«Сны старого отеля»: съемки фотографии
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