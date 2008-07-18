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Российские кинозвезды испытали «тяжесть» жизни малороссийских крестьян 18 века на съемках «Вий»

18 июля
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18 июля 2008
18 июля чешская студия GATTEO (ГАТТЕО) собрала более 300 человек. В 150 километрах от Праги, в декорациях карпатского хутора начала 18 века, проходили натурные съемки художественного фильма «Вий». Работа над декорациями началась ещё в марте.
В результате была построена целая деревня из 20 домов, со сторожевой вышкой, высоким частоколом, старинными пушками и иными атрибутами времен Запорожской Сечи.
У актеров картины была нелегкая задача. Часто они лично принимали участие в довольно сложных, с точки зрения техники исполнения, сценах. Так, Игорю Жижикину пришлось вспомнить свое спортивное прошлое для того, чтобы уверенно держаться в седле и на ходу подхватить бегущего Алексея Чадова. Но актера не пугают сложности, он с большим энтузиазмом выполняет свою работу.
«Последние 20 лет я живу и работаю в Америке. Мне довелось сниматься в фильмах таких режиссеров, как Клинт Иствуд и Стивен Спилберг. После работы у Спилберга любой актер в Голливуде обеспечен работой на ближайшие 5 лет. Однако участие в «Вие» стало для меня знаковым – у нас снимают кино, не меньшее по масштабу. К тому же это классика – ради такого предложения стоит вернуться на Родину» - говорит Игорь.
По словам Валерия Золотухина, для него самым сложным моментом во время съемок стало курение трубки. Как оказалось, Валерий Сергеевич уже давно бросил эту вредную привычку.
Работа гримеров впечатляет. Актеров изменили до неузнаваемости, их или обрили полностью или подстригли под горшок. На съемочной площадке говорят, что режиссер даже запретил звездам мыть руки и стричь ногти. Персонажи выглядят крайне устрашающе.
Алексея Чадова – самого младшего члена звездной команды – старшие коллеги называли «наш ребенок». Алексей вовсе не возражал против этого. Более того, по словам артиста, ему впервые так хорошо на площадке, где все старше него.
«Я почти 4 месяца просидел без работы. Предложения, конечно, были, но ни одно из них не захотелось принять. Когда предложили сняться в «Вий», я подумал: «Вот оно, наконец-то, большое кино!» Тем более что на площадке собралась такая команда профессионалов. Мне все очень нравится. Здесь создана идеальная атмосфера для того, чтобы снять отличный фильм – лес, сосны, телефон не ловит – можно сосредоточиться. А живем мы в усадьбе, которой 200 лет, - талантливый дом, талантливые люди!»
Замок, в котором жила съемочная группа, в том числе и актеры, примечателен не только своим возрастом, но и гостеприимным хозяином. Ему 91 год, и он очень старался угодить своим российским гостям.
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персоны
Игорь ЖижикинВалерий ЗолотухинАлексей Чадов
фильмы
Вий

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Российские кинозвезды испытали «тяжесть» жизни малороссийских крестьян 18 века на съемках «Вий» фотографии
Российские кинозвезды испытали «тяжесть» жизни малороссийских крестьян 18 века на съемках «Вий» фотографии
Российские кинозвезды испытали «тяжесть» жизни малороссийских крестьян 18 века на съемках «Вий» фотографии
Российские кинозвезды испытали «тяжесть» жизни малороссийских крестьян 18 века на съемках «Вий» фотографии
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