Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Волчок» - в Карловых Варах!

2 июля
Все года

Хроника кино >>
2 июля 2009
Фильм режиссера Василия Сигарева «Волчок» представит Россию в основном конкурсе 44-го международного кинофестиваля в Карловых Варах, который пройдет с 3 по 11 июля.
Напомним, что «Волчок» уже была отмечен тремя наградами 20-го Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр»: «Гран-При», «Лучшая женская роль» и «Лучший сценарий».
Фильм будет показан в рамках фестиваля 7 июля.
«Волчок» - в Карловых Варах!Василий Сигарев - о фильме: «Я давно хотел снимать кино. Была бы возможность прийти в кино сразу, я бы пришел сразу. Кино мне ближе, потому что в театре, если честно, почти всегда мне бывает скучно. Фильмов поэтому я смотрю намного больше, чем спектаклей. Вообще первый раз в театр я попал на премьеру собственной пьесы – и как-то сразу разочаровался. Но театр дает уникальный опыт - метафоричное мышление. В театре невозможно просто поставить стол и посадить за него людей разговаривать, нужно придумать форму, рассказать все определенным языком. От этого в фильмах театральных режиссеров Кирилла Серебрянникова и Ивана Вырыпаева«Изображая жертву», «Юрьев день», «Эйфория» - много театральных ходов. Порой даже чересчур много для кино.
Когда я приступал к работе над фильмом «Волчок» я не знал только, в какой последовательности кричать «Мотор! Камера! Начали!», остальное не было для меня неожиданностью. Конечно, я готовился: читал книги о кино, снял короткометражку как режиссер, оператор и монтажер. По ходу работы над фильмом я тоже учился, менялся, особенно на этапе монтажа. Я стал менее сентиментальным, каким часто бывал в пьесах, стал меньше заигрывать со зрителем. Есть фильмы, которые трогают, умиляют, выжимают из тебя слезу, но ты понимаешь, что все это обычная спекуляция. Надеюсь, нам этого удалось избежать».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Василий Сигарев
фильмы
Волчок

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Правдивый главный герой

Правдивый главный герой

2 января 1975 года худсовет студии утвердил Юрия Никулина на роль военного журналиста Лопатина в фильме Алексея Германа «Двадцать дней без войны »
1 комментарий
Первый в истории России киносеанс

Первый в истории России киносеанс

4 мая 1896 года в санкт-петербургском театре «Аквариум» взорам изумленной публики было представлено новое чудо – кино. С этого дня, собственно, и началась история отечественного кинопроката.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Андрей Можаев
29 июня ушёл из жизни сценарист Андрей Можаев.
Валерий Милошенко
29 июня ушёл из жизни актёр Валерий Милошенко.
Андрей Дементьев
26 июня ушёл из жизни поэт Андрей Дементьев.

День рождения >>

Ия Арепина
Станислав Бондаренко
Александр Голубев
Павел Деревянко
Галина Звягинцева
Татьяна Пилецкая
Любовь Полехина
Наталья Рудова
Александра Турган
Эндрю Дивофф
Линдсей Лохан
Сами Насери
Мария Пакульнис
Сол Рубинек
Эшли Тисдейл
Ига Цембжиньская
все родившиеся 2 июля >>

Премьеры ТВ

Пляж. Жаркий сезон
30 июня
НТВ
Случайных встреч не бывает
2 июля
Домашний
Сноуден
2 июля
Первый канал
Чудо по расписанию
3 июля
Домашний
Ёлки 5
6 июля
Россия 1
Огни большой деревни
6 июля
Россия 1
Джейсон Борн
7 июля
Первый канал
Фламинго
7 июля
Россия 1
Сказ о Петре и Февронии
8 июля
Первый канал

ревью