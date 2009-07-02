«Волчок» - в Карловых Варах!

Фильм режиссера Василия Сигарева «Волчок»
представит Россию в основном конкурсе 44-го международного кинофестиваля в Карловых Варах, который пройдет с 3 по 11 июля.
Напомним, что «Волчок»
уже была отмечен тремя наградами 20-го Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр»
: «Гран-При», «Лучшая женская роль» и «Лучший сценарий».
Фильм будет показан в рамках фестиваля 7 июля.
Василий Сигарев
- о фильме: «Я давно хотел снимать кино. Была бы возможность прийти в кино сразу, я бы пришел сразу. Кино мне ближе, потому что в театре, если честно, почти всегда мне бывает скучно. Фильмов поэтому я смотрю намного больше, чем спектаклей. Вообще первый раз в театр я попал на премьеру собственной пьесы – и как-то сразу разочаровался. Но театр дает уникальный опыт - метафоричное мышление. В театре невозможно просто поставить стол и посадить за него людей разговаривать, нужно придумать форму, рассказать все определенным языком. От этого в фильмах театральных режиссеров Кирилла Серебрянникова и Ивана Вырыпаева – «Изображая жертву», «Юрьев день», «Эйфория» - много театральных ходов. Порой даже чересчур много для кино.
Когда я приступал к работе над фильмом «Волчок» я не знал только, в какой последовательности кричать «Мотор! Камера! Начали!», остальное не было для меня неожиданностью. Конечно, я готовился: читал книги о кино, снял короткометражку как режиссер, оператор и монтажер. По ходу работы над фильмом я тоже учился, менялся, особенно на этапе монтажа. Я стал менее сентиментальным, каким часто бывал в пьесах, стал меньше заигрывать со зрителем. Есть фильмы, которые трогают, умиляют, выжимают из тебя слезу, но ты понимаешь, что все это обычная спекуляция. Надеюсь, нам этого удалось избежать».
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